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影／毒油事件延燒 白委：政府管理監督機制失靈

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民眾黨立委陳昭姿（左起）、陳清龍、邱慧洳、劉書彬今天舉行記者會。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委陳昭姿（左起）、陳清龍、邱慧洳、劉書彬今天舉行記者會。記者潘俊宏／攝影

中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出致癌物苯駢芘（BaP）超標引發外界關注，賴總統昨天下令究責。立法院民眾黨團今天邀請前食藥局長康照洲舉行記者會，康照洲直言要檢討這次致癌毒油事件是否管理與監督機制都失靈。

康照洲表示，這次事件除了第二層的南僑自主管理檢驗發現問題，從四月就已經知道，回報到福壽、再到中聯，卻到六月才確認，這已經過2個月，是否是管理與監督機制已經失靈需要好好檢討，否則照道理從中聯的自主管理，若有聘外部機構抽驗，再加上政府的監督檢驗，應該會很快找出問題油品。

民眾黨立委陳清龍、陳昭姿、邱慧洳、劉書彬在記者會要求失職的衛福部長石崇良道歉，行政院長卓榮泰立即赴立法院進行專案報告，釐清為何檢驗機制出了什麼漏洞。

民眾黨立委陳清龍（左二起）、邱慧洳、劉書彬今天邀請前食藥局長康照洲（左一）舉行記者會，指出政府在這次毒油事件的管理監督機制失靈，應該負起責任究責。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委陳清龍（左二起）、邱慧洳、劉書彬今天邀請前食藥局長康照洲（左一）舉行記者會，指出政府在這次毒油事件的管理監督機制失靈，應該負起責任究責。記者潘俊宏／攝影

致癌沙拉油 民眾黨

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