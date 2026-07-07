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中聯油品事件須防堵 蔣萬安籲建立全國性的食安通報平台

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

台北市長蔣萬安7日表示，北市府日前對中央提出了四項呼籲，也樂見目前為止中央採納了其中包括「公布名單」、「成立專區」的建議，現在也再次呼籲中央明確定義20％致癌油含量加工製品的標準，避免各方認定不一致的爭議；另外，也要建立全國性的食安通報平台，讓中央地方資訊能即時同步。

關於這次中聯油脂大豆沙拉油致癌物超標的案子，蔣萬安表示，北市府第一時間啟動透過對通路、油品業者稽查與預防性下架，再到核對公布下游店家以及受影響的校園，進行全面預防性的下架停用，到昨天晚間為止已經公布受影響的19家下游店家、6家團膳業者，以及50所校園。

蔣萬安指出，之前對中央提出了四項呼籲，我們也樂見目前為止中央採納了其中包括「公布名單」、「成立專區」的建議，現在也再次呼籲中央明確定義20%致癌油含量加工製品的標準，避免各方認定不一致的爭議；另外，也要建立全國性的食安通報平台，讓中央地方資訊能即時同步。

他說，「只是對於這個批次的問題油品的緊急防堵，現在最重要的不是只針對這次出問題的油品生產供應業者，而是要全面檢驗包括其他所有油品的上游源頭生產供應商，否則無法安定民心，民眾不敢外食，也將重創臺灣經濟」。

他強調，上周也要求衛生局啟動「油品檢驗專案」，這也是基於這個想法，也要再次呼籲中央食藥署「不能只仰賴業者的自主通報，應該建立更完整的第三方驗證、追溯及預警機制，從源頭解決食安的風險以及問題」。

他說，這次中聯毒油事件影響範圍之大，有很多人認為就是「地溝油事件」的重演。這也顯示這十年來政府對油品源頭管理的機制，跟不上民眾的期待。這起影響全國的食安風暴，中央食藥署在6月底就接獲通報，但是賴清德總統、卓榮泰院長卻在這兩天，也就是整整一周之後，才出面向全民說明，這件事情也有愧於民眾對中央政府的信任以及對食安的要求。

他強調，守護食安是中央與地方共同的使命，而臺北隊的原則也很清楚「地方能做的，我們一定努力做到；屬於中央權限、但該做而未做的事，為了民眾的權益，我們就要提醒中央來做」。衛生局、教育局、產業局、法務局等相關局處還是要持續、密切地追蹤調查以及全速因應，這一案由李泰興副市長持續督導。

致癌沙拉油 蔣萬安 食安

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