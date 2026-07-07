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卓榮泰還原食安事件時序 360家廠商全面盤點、違規依法重罰

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰7日針對食用油食安事件表示，政府自事件發生後即採取最審慎、積極的態度處理，從稽查、下架、專家會議到全面清查廠商均按時程推進，絕非延誤處理。他強調，目前已掌握360家下游廠商資料，正全面清查產品流向，凡油脂成分超過20%的產品均須立即下架；若中聯公司涉及延誤通報、隱匿或提供不實資料，將依法從重究責。

卓榮泰表示，事件源於6月11日下游廠商主動向中聯公司通報，但中聯直到6月30日才向主管機關通報。食藥署於7月1日完成稽查，確認油品製程不符標準，當天即決定要求中聯旗下18項產品、30個批次油品於7月3日中午前全面下架。

他指出，7月3日返抵台北後，再度召集衛福部及食藥署開會，發現地方政府回報的下游廠商數量分別為224家、291家，食藥署盤點後又為257家，為避免遺漏或誤判，要求重新全面查核所有下游廠商名單。

卓榮泰表示，行政院當天也決定由衛福部於7月4日召開專家會議及公協會座談，透過科學證據確認後續處置原則，同時蒐集產業界意見。此外，也要求針對中聯公司是否涉及延誤通報、隱匿資訊或提供不實資料進行調查，如查證屬實，將依《食品安全衛生管理法》相關規定重罰。

他說，行政院昨天（6日）再度召開會議，確認透過上游業者逐一清查後，掌握實際受影響下游廠商共360家，並要求立即公布名單，同時依據7月4日專家會議結論，以油脂成分超過20%作為產品下架標準，相關產品須立即下架；未達標準者，也要求業者自主檢驗並提出安全證明，供消費者辨識。

卓榮泰表示，由於360家廠商及產品資料是在昨天深夜才完成彙整，食藥署目前正動員人力加速比對產品資料，希望儘速公布完整清單，讓民眾依據科學標準掌握產品資訊。

除產品查驗外，卓榮泰指出，政府也同步評估中聯若無法恢復生產後的市場供應問題，要求衛福部及農業部研擬穩定油品供應及價格措施，避免影響民生需求。教育部也已清查受影響學校，所幸目前適逢暑假，未涉及營養午餐供應。

對於外界質疑政府處理進度過慢，卓榮泰強調，「沒有任何政府會放著食安問題不處理。」政府必須在確保資料完整、資訊正確的前提下進行查處，並要求食藥署持續逐日更新查處進度，向社會說明最新情況。

至於媒體詢問行政院是否要求衛福部長或食藥署長為此下台，卓榮泰僅表示，「他們已經在做這個工作了，好，謝謝。」

致癌沙拉油 卓榮泰

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