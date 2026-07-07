毒油案不認同中央20%以上才下架規定 盧秀燕：20%以下也要全部下架

問題油風暴延燒，台中市長盧秀燕今天表示，對於涉及致癌油的3家公司中聯、福壽、福懋，將採取最高罰則，每家各開罰300萬元；此外，中央規定使用問題油品超過20%的加工製品需預防性下架，盧不認同，台中市也無法配合，即使是20%以下也要全部下架。

盧秀燕今天上午主持市政會議前受訪，她宣布，中聯問題油案件事關重大，影響到全民，市府經過反覆查證，決定對涉及致癌油且設籍台中的3家食油廠中聯、福壽與福懋，根據食安法採取最高罰則，每家開罰300萬元；至於未設籍台中的食油廠，就由其他縣市政府裁決。

食藥署日前公布257家問題油品影響業者，並要求預防性下架使用超過20%問題油的加工製品。盧秀燕表示，民以食為天，人民健康最重要，對於中央先是蓋牌、延遲了將近一周才公布受影響業者，又規定20%以下的加工製品無需下架，她無法認同，台中市也恕難配合。

盧秀燕指出，上周事發後，台中市政府第一時間比照過去幾年，採取最高食安標準，查到哪、公布到哪，因此對蓋牌或延後公布都無法認同；一瓶油裡面含有致癌物質，市府都不希望民眾吃到，況且20%這個數字並無科學根據，只要含有致癌油，都可能影響民眾健康。

盧秀燕強調，中市府只要查到加工製品含有問題油，不管是20%以上或以下，全部輔導下架或要求下架，這是台中市這幾年都採取的最嚴格食安標準，另外應該要全部揭露，維護人民健康最重要。

另外關於媒體人矢板明夫在台中被打一事，盧秀燕說，台中市不容許暴力，警方一定採取強力作為，本案也是在4小時內就逮捕嫌犯，目前正在偵辦中。