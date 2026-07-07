致癌油風暴延燒 台鐵高鐵：鐵路便當無使用問題批次

致癌沙拉油風暴延燒，許多知名連鎖餐飲及食品大廠紛紛中鏢，緊急下架並停用所有誤用問題油的產品。台鐵公司與台灣高鐵公司也啟動內部自主調查，確認鐵路便當並沒有使用到致癌油料理，請旅客放心。

中聯油脂大豆沙拉油被驗出一直致癌物「苯駢芘」（BaP）嚴重超標，下游不少餐飲集團、食品大廠受影響。教育部更統計多達165所學校供餐系統使用到問題油品。

以販賣鐵路便當作為一大營收的台鐵公司，也自主緊急抽查鐵路便當用油，確認沒有使用到問題油品批次。台鐵表示，公司高度重視食品安全議題，並針對使用的油品品項及批號進行內部查核。經確認使用的油品，皆非本次問題批號商品，敬請消費者安心。

台灣高鐵則表示，經與供應商高雄空廚確認，無接獲任何不合格通知，現行使用產品均符合食品安全相關法規，敬請旅客安心食用。