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毒油風暴游淑慧點出人民兩大害怕點 中央卻用最「笨」方式處理

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧。聯合報系資料照
國民黨北市議員游淑慧。聯合報系資料照

中聯致癌油流向全台風暴持續，當年2014年曾在北市府擔任公職的國民黨北市議員游淑慧說，這次的問題油品事件，民眾心裡會覺得有兩個害怕，第一，流出去的問題油有1300公噸，卻只有回收17公噸，回收僅占1點多趴，其他油到哪裡去？第二個害怕是，真的只有1300公噸嗎？

這波致癌油品食安風暴，已經延燒一周，游淑慧說，中央食用油檢驗頻率，六個月才檢驗一次，這六個月來，有成千上萬的油流入市面，但會不會也有其他油品有問題？人民全部都不知道。

游說，但食藥署現居然是採最笨的方式「蓋牌」，不是很荒謬，2014年的食用油事件時，她在市政府擔任公務員，當時就全面公開資訊，只要有買到這一批油的業者也公開，「政府應該是要先去保證消費者，才去保障業者。」

游說，中聯油脂是台灣的大廠，黃豆進口都是一船一船來，幾公噸幾公噸來，既然中聯是大廠，只會有這一批有問題？其他都沒有問題；甚至如果是生產過程有問題，那就更可怕，你怎麼知道，從什麼時候開始有問題？哪一個環節有問題？甚至中聯還提供給其他國內食品用油大廠，進行二次加工。 所以民眾現在害怕的，不是這1300公噸的問題，而是害怕真的只有1300公噸嗎？

游淑慧說，這次的問題油品，食藥署說，原料可能有問題，第二，也可能是加工過程有問題，所以民眾現在害怕的，不是這1300公噸的問題，害怕的是，會不會不僅這1300公噸？且是從何時開始有問題？

中央 游淑慧 食藥署 致癌沙拉油

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