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毒油襲台 賴總統：該究責就究責 絕不寬貸

聯合報／ 記者陳宛茜周佑政黃婉婷廖靜清／台北報導
中聯油脂食安風暴延燒，賴清德總統昨表示，該下架就下架，該究責就要究責，絕不寬貸。記者潘俊宏／攝影
中聯油脂食安風暴延燒，賴清德總統昨表示，該下架就下架，該究責就要究責，絕不寬貸。記者潘俊宏／攝影

中聯油品大豆沙拉油致癌物超標事件持續延燒。賴清德總統昨天指出，政府秉持食品安全第一的原則，在政策執行上完全沒有妥協的空間。他也做出四大裁示：「該停產就要停產、該下架就要下架、該預防性下架就要預防性下架；以及該究責就要究責，絕不寬貸」。

預防性下架 增至360家業者

衛福部食藥署昨傍晚舉行記者會，公布需在七日零時前預防性下架的第二層油品相關商家最新名單，三六○家業者名列其中，其中不乏知名餐飲業者及賣場，包括國防部福利事業管理處（台北市）、金色三麥（新北市）、大全聯（桃園觀音、台南柳營）等。

府院與衛福部連日來密集會商，賴總統定調「食品安全第一」，完全沒有妥協空間；行政院長卓榮泰昨也藉政務會議，要求衛福部必須確保食安無虞。

政治責任 府院目前未討論

據了解，綠營內部對於衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛也頗有微詞，抱怨食藥署第一時間只要求回收第一層原料油、第二層食品不用下架，這樣的作為有點太站在業者的立場思考，恐引起民眾反彈。至於在野黨點名石崇良、姜至剛等應負政治責任，但據了解，府院目前並未討論相關事宜。姜至剛昨低調表示，目前專注於把事件查清楚，並未多談去留一事。

賴清德昨在參加中研院院士會議開幕式會前受訪指出，該停產就要停產，因中聯油產生的物質對健康影響很大，已全面停產並靜候調查。這時要看發生的原因是如何？同時積極改進，避免以後再度發生。

他也說，第一層的三家油品公司該下架就要下架，包括福壽、福懋、泰山，要全品下架，目前也已完全下架。該預防性下架就要預防性下架，包括第二層的油品公司，其中如果用問題油製成油的原型，也就是調和油，或使用問題油百分之廿以上再製成二級的產品，也要全部預防性下架。

賴清德表示，其他二五七家業者，雖然產品經專家會議認為影響程度不大，但也已經都全部公布，並且要求這些業者要主動公布產品，讓民眾有知的權利。

最後，賴總統指出，該究責就要究責，絕不寬貸，面對任何食安事件都需要中央和地方合作，這次食藥署擬定對策，也看到地方政府配合稽查和下架的工作，後續政府仍然會秉持食品安全第一、公開透明，中央和地方共同合作，維護民眾食品安全的目標。

部分賣場的油品貨架幾乎清空，貼出公告指引消費者憑發票退款。記者許正宏／攝影
部分賣場的油品貨架幾乎清空，貼出公告指引消費者憑發票退款。記者許正宏／攝影

致癌沙拉油 食藥署 衛福部 賴清德 食安

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