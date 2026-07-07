毒油風暴 卓揆二度召集部會追進度

中聯油脂致癌油品風暴延燒，行政院長卓榮泰昨天上午二度邀集相關部會報告進度。他說，守護食品安全，沒有任何妥協空間，政府一定秉持資訊公開、科學評估、依法處理的原則，該下架就下架、該究責就究責，中央地方共同合作，就是守護食安最重要的力量。

卓榮泰說，食藥署依七月四日專家會議決議，凡使用受影響油品製成的原型油品，及使用受影響大豆沙拉油比率達百分之廿以上的加工產品，必須於七日零時前預防性下架；未達下架條件者，也必須主動揭露產品資訊。

卓揆也說，教育部已透過校園食材登錄平台，通知受影響學校立即採取預防性下架措施；食藥署也已設置「中聯油脂案專區」，每天更新查核、下架及產品資訊；同時請地方政府加速查核、依法裁處。

民進黨立委莊瑞雄昨指出，南僑公司四月四日發現異常即向中聯油脂示警，卻直到六月卅日衛生福利部食藥署才接獲通報，質疑福懋、福壽、泰山三家公司均為中聯股東「集體隱匿」，是加害人並非受害人，要求法務部給人民交代。