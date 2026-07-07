百分之廿問題油如何認定 食藥署建議：業者自主下架

「中聯油脂」沙拉油食安風暴未歇，衛福部食藥署昨傍晚召開記者會，公布三六○家業者需在七日零時前預防性下架的第二層油品。食藥署要求超過百分之廿問題油加工製品預防性下架，但北市府質疑如何認定「百分之廿」，不管比率多少都先預防性下架；食藥署長姜至剛說，泡麵若使用問題油品，沖泡後整體比率應低於百分之廿，但業者應揭露使用資訊，由地方衛生局查核；為讓消費者安心，仍建議業者自主下架或回收。

對於台北市長蔣萬安呼籲中央成立查詢專區，姜至剛表示，今天中午後，食藥署官網「中聯油脂案專區」將公開所有受到影響業者資訊，並於每日十四時更新，供民眾查閱。

食藥署於六月底接獲中聯油脂通報，該廠於四月製造的大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標四倍多，七月一日宣布下架原型油品等第一層產品，包括福懋、福壽及泰山三家中游業者與十五個受影響品項，遲至五日傍晚才公布二五七家受影響的下游業者，六日擴至三六○家業者，遭批動作慢半拍。

對於在野黨砲轟下台，姜至剛昨表示，他可感同身受社會大眾對於食安的焦慮，尊重各界對於食藥署與他個人的期待與監督，但現階段查清楚流向、業者責任追蹤到底、檢討管理制度不足是他最重要的任務，「每次事件都是讓我們管理、達成維護國人食品安全健康的動力，食藥署也積極矯正。」

外界質疑食藥署未釐清事件時間軸，姜至剛說，外傳「南僑四月四日得知異常」一事是以訛傳訛，南僑係在五月、六月檢驗「中聯油品」四月四日後出廠的沙拉油，結果異常；六月十日通知福壽，福壽六月十一日通知中聯，中聯六月十六日和廿五日複檢，六月廿九日收到報告，確認異常後，六月卅日自主通報台中市衛生局和食藥署，相關程序正常，而地方依調查結果開罰。