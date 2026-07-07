毒油食安風暴 藍促卓揆赴立院專案報告

毒油食安風暴，國民黨批評賴政府「事前全失守、事中慢半拍、事後才震怒」，要求行政院長卓榮泰到立法院專案報告。民眾黨主席黃國昌並質疑，賴總統喊「究責」，是要究誰的責？誰應該下台？

國民黨文傳會主委陳以信指出，二○一四年頂新油品事件，時任台南市長的賴清德要求政府召開國安會議，痛批政府「以拖帶騙」；當年高度重視食安的賴清德，為何換了位子換腦袋？當了總統，反而因應食安風暴慢好幾拍？當年賴市長把食安上綱到國安層級，想把責任從地方推到中央；今日賴總統難道還想把食安責任從中央推到地方嗎？

陳以信說，政府未能第一時間阻止問題油流入市面，未能即時完整公開流向與產品資訊，造成國人普遍食安恐慌，賴總統應向全體國人道歉，失能行政官員應即負責下台。

黃國昌批評，一三○○公噸致癌油流向迄今未明，回收比率更是不到百分之二，衛福部卻還忙著幫忙蓋牌，根本是罔顧國人食安。民眾黨立院黨團總召陳清龍也問，賴總統應該說清楚，要究誰的責？「衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛誰要負起政治責任？」

國民黨團書記長林沛祥質疑，食藥署為何第一時間選擇蓋牌？黨團提四項訴求，包括主管機關負起政治責任、建立食安資訊公開制度、檢討食安預警跟追溯制度、要求卓榮泰針對這次風暴到立院專案報告。立委洪孟楷呼籲，食安法明定中央主管機關就是衛福部，不要想甩鍋給地方。