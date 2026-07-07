毒油風暴擴大 蔣萬安：從嚴從速 再製品預防性下架

毒油風暴擴大，台北市長蔣萬安昨說，食安不能有任何拖延，市府第一時間用嚴格標準預防性下架，不管比率多少都先預防性下架，一切從嚴、從速，中央也應該讓資訊公開透明，不是被批評、地方呼籲後，才公布業者名單；中央、地方有各自要負責任，共同面對解決。

北市府昨晚宣布，營養午餐除暫停使用問題油品，非問題品牌油品含量較高的再製食品如沙茶醬、蛋黃醬、沙拉醬等，也先暫停使用。通路上只要涉及使用問題油品的再製食品一律預防性下架，待提出證明文件符合規範才能上架販售。

食藥署要求受影響的原型油品及使用問題油品超過百分之廿加工製品預防性下架，如何界定仍有模糊空間，例如泡麵的油包使用問題油品，沖泡後整體比率低於百分之廿，該不該下架？

北市府研考會主委殷瑋說，中央等同將真正困難工作交地方執行，對地方政府來說，哪些再製產品的問題油品含量在百分之廿以上？如果是百分之十九點五怎麼辦？若業者總公司在北市、工廠在新北，如何分工誰去查？為避免模糊空間，北市府才會通令涉及問題油品的再製食品，不管酥油、抹醬等，不管使用比率多少，都先預防性下架。

高雄市政府昨公布使用問題油品的廿八家下游業者名單，市長陳其邁說，已掌握中央提供廿三家及台中市政府提供五家，共廿八家第二層業者，已要求衛生局往下追查油品賣去哪裡，掌握出貨名單、清查有無確實回收，若涉及更下游業者或私人使用者，依風險等級評估是否公布名單。

南投縣長許淑華說，未在第一時間就公布相關下游名單或品項，確實晚了，所幸南投縣已建立應變流程，不需待中央通知可迅速因應。

新北市長侯友宜表示，新北第一時間即成立食安事件專區，市場處完成四十座公有市場張貼「合格食用油」公告，讓民眾可安心採買。

屏東縣長周春米說，中聯問題油品事件沒妥協空間，同步擴大稽查自助餐、餐飲業、夜市及賣場等五十三家業者。