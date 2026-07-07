冷眼集／食安零容忍 總統究責慢半拍

中聯油脂致癌油品風暴延燒多日，賴清德總統昨天首度公開表態，提出停產、下架、預防性下架、究責四項原則。事發多日，問題油品流向仍然未明，賴總統昨天才親上火線喊話，已經慢半拍；縱使喊出「該究責就要究責」，但該究誰的責？中央拖延處理的責任誰負？都必須給國人一個清楚交代。

針對食安破洞，賴政府一再強調「零容忍」；既然如此，理當「萬事莫如食安急」，但實際情況是這樣嗎？

從這起風暴的時間軸來看，正當毒油風暴已在延燒之際，賴總統二日出席指南宮活動時，仍將發言重點放在台北市內湖淹水爭議，順勢評論台北市長蔣萬安治水表現。地方淹水固然是可受公評的公共議題，但食安屬中央權責，更是攸關全國民眾健康，不論就急迫性與影響層級，皆遠高於單一行政區的排水議題，總統在兩件事上的關注順序，不免顯得輕重倒置。

打從七月一日晚間毒油新聞爆出，賴總統除二日在治水問題與蔣萬安交鋒，三日出席台北寵物用品展開幕典禮，還開心試吃狗糧，卻未對食安多置一詞；這種「何不食狗糧」的媒體形象，也難怪在野黨立委要痛批：當全台灣都在關心食安問題時，賴總統只關心「狗的食安」。

或許是問題油風暴愈演愈烈，賴總統昨天終於說了重話，「該下架就下架」、「該究責就究責」。但若食用油危及國人健康，本就該下架；處理過程中若有人謀不臧，也本該追究政治及法律責任。賴總統的話雖重，卻也顯得蒼白無力。

尤其，從食藥署未第一時間公布下游廠商名單、對第二層產品風險認定搖擺，到後續在輿論壓力下才擴大下架範圍，中央部會在處理過程中的遲緩表現，已讓民眾按捺不住；賴總統的究責，既不指出對象，只是口號式的表態，如何回應社會對具體問責的期待？

二○一四年曾爆發重大劣質油品事件，當時在野的民進黨，監督力道令人印象深刻。

如今朝野易位，民進黨政府不該換了位子就換腦袋；否則，食安問題處理不當，人民究責之餘，更會用選票下架把關不力的執政黨。