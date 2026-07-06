處理癌油風暴...食藥署挨批 公衛師公會：未回應民眾心理焦慮及核心需求

致癌油風暴愈演愈烈，衛福部食藥署今就中聯油脂檢出苯駢芘事件舉行記者會，台北市公衛師公會從公衛與風險溝通專業角度提出評析。本次記者會雖具備科學與專家資訊，但在風險轉譯與治理溝通層面仍有結構性落差，導致科學資訊未能有效轉化為公眾可判斷、可行動的決策資訊，呈現「資訊充分，但治理轉譯失衡」的典型危機。

台北市公衛師公會指出，本次記者會聚焦在苯駢芘的環境來源、毒理背景與暴露邊際值等專業資訊，屬危害辨識範疇。然而，民眾核心需求為「生活決策」，即產品處置與食用指引。當治理溝通以技術敘事取代決策語言，即便資訊完整，仍造成「知識理解」與「行動判斷」的斷裂。此種單向資訊發布，反映出行政機關尚未將「回應民眾焦慮」列為治理核心，使溝通停留在技術說明，而未進入回應式治理。

公衛師公會認為，有效風險溝通須遵循「情緒承接、事實說明、行動指引」的排序，但記者會僅以數據比較回應，雖具科學正確性，卻忽視公眾對風險不確定性的心理焦慮。直接以結論性數據跳過情緒對話，不僅無法釋疑，更讓溝通對象感受到被「技術封鎖」。此模式使信任建立機制中斷，直接削弱政策的社會支持度。

本次記者會也未完整揭露汙染發現、檢驗確認、通報流程與下架時點的完整時間序列，導致社會難以判讀行政反應的效能與決策邏輯。此類資訊缺口易被解讀為「治理黑箱」，成為動搖制度信任的關鍵因素。

至於，食品風險評估須經過危害辨識、劑量反應、暴露評估與風險特徵描述四階段，可是記者會僅引用原料限量標準，卻未針對油脂基質進行風險轉譯。依據公式：暴露量 = 濃度 × 攝取量 × 食用頻率，若忽略製程稀釋效應而直接以原料濃度推論終端產品風險，將導致大眾對健康風險產生嚴重判讀偏移。

甚至暴露邊際值 (MOE) 為評估實際暴露與危害劑量差距之指標，數值愈高代表潛在風險愈低。然而，暴露邊際值僅為風險特徵描述工具，非合格判定之安全標準，亦非「零風險」保證。若將暴露邊際值單一化為「安全/不安全」之結論，將掩蓋長期累積暴露與多源飲食之複雜風險，誤導公眾認知。

本次事件凸顯專家與治理單位分工必要。專家角色應定位為「科學證據提供者」，負責毒理與風險評估參數輸入；風險溝通之敘事整合、意涵轉譯與行動指引，則屬行政機關之核心治理責任。機關應整合證據與社會需求後完成決策，而非將「決策說明」簡化為「專家講課」，避免責任邊界混淆。

公衛師公會指出，風險溝通核心目的在於建立社會信任並協助行動，原則包括將民眾視為夥伴、傾聽疑慮與透明誠信。本次溝通未處理焦慮，使信任建立不完整；資訊未轉譯為行動指引，使溝通停留在學術認知層面，未能落實於日常行為。

本次問題非科學資訊不足，而在於風險治理未完成「危害辨識、暴露評估與溝通整合」的三層轉譯。當技術指標被簡化為安全結論、當缺乏行動指引，即便資訊透明，仍無法避免風險判讀偏移與信任弱化。

公衛師公會認為，食安風險治理須從「資訊揭露導向」轉向「風險可理解與可行動導向」。未來應建立跨部門一致且透明溝通架構，強化暴露評估轉譯能力，確保科學資訊能真正轉化為社會可依循的行動指引，方能有效提升我國食安治理的整體韌性。