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總統：究責中聯油事件

經濟日報／ 記者歐芯萌洪安怡／台北報導

針對中聯油食安事件，賴清德總統昨（6）日做出四項指示，強調面對中聯油品食安事件，政府秉持食品安全第一原則，政策執行完全沒有妥協空間，該究責就究責，絕不寬貸。

四項裁示包括，第一，該停產就停產、該下架就下架，最上游的中聯油已全面停產，並配合調查，釐清事件原因；第一層三家油品公司（福壽、福懋、泰山）相關產品，目前也已全面下架。

行政院長卓榮泰表示，地方政府持續加強查核，未依限下架者，最高可處300萬元罰鍰。

第二是擴大預防性下架，依專家會議決議，昨日起針對第二層下游產品啟動預防性下架。只要是使用問題油製成的調和油，或使用比率達20%以上的再製加工產品，都要全部下架。

第三，資訊公開透明，保障知的權利，要求受影響的257家業者主動揭露相關產品，充分保障民眾知的權利。

第四，將依法究責，絕不寬貸。對於引發食安疑慮的源頭與相關責任，政府絕對會依法嚴格追究，絕不寬縱。

賴總統強調，面對任何食安事件都需要中央和地方合作，由食藥署擬定對策，地方政府配合稽查和下架，後續政府仍會秉持食安第一、公開透明，中央和地方共同合作，維護民眾食品安全的目標。

卓榮泰表示，目前已經公布18項、30個批號受到影響的油品，以及下游360家業者的相關資訊，國人可依產品名稱、有效日期或批號辨識是否受影響，如有相關批次產品，業者須提供退換貨服務，保障消費者權益。

政府也要求業者全面強化原料驗收、提高檢驗頻率、精進製程管理，避免類似事件再次發生。

致癌沙拉油

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