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4縣市學校曾用問題油！ 教育部完成初步清查：滾動式擴大防堵

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
針對問題油流入學校團膳，教育部表示，全國22個地方政府教育局（處）均已完成初步清查並回報結果。聯合報系資料照
針對問題油流入學校團膳，教育部表示，全國22個地方政府教育局（處）均已完成初步清查並回報結果。聯合報系資料照

中聯油脂大豆沙拉油檢出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，學校團膳也受波及。教育部今（6）日晚間表示，截至目前，全國22個地方政府教育局（處）均已完成初步清查並回報結果，且持續督導受影響學校及團膳業者，配合衛生福利部公告資訊辦理預防性下架及停止使用，滾動式擴大防堵。

教育部表示，衛生福利部公布受影響產品資訊後，已第一時間透過校園食材登錄平臺比對全國學校食材登錄資料，並同步請各地方政府教育局（處）立即清查校園使用情形。

教育部指出，依各地方政府目前回報結果，有18個縣市確認未使用受影響油品；另有4個縣市回報部分學校曾使用，包括新北市50校、台北市42校、台中市67校及1所實驗教育學校及1所實驗教育機構，以及基隆市4校。

教育部強調，針對上述4個縣市曾使用受影響油品的學校，已要求相關地方政府教育局（處）落實督導，除了庫房與廚房內的問題產品必須立即盤點、預防性下架並停止使用外，亦須持續追蹤後續處理情形，防範任何疑似問題品項流入校園。

教育部說，將持續與衛福部及各地方政府保持24小時密切聯繫，並視衛福部食品藥物管理署公布的最新受影響下游業者與產品清單，滾動式修正校園防堵應變作為。

致癌沙拉油 教育部

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