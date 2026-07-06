聽新聞
0:00 / 0:00
基隆4校曾用問題沙拉油 市府將向製造廠商求償
基隆市清查問題油品，團膳業者曾供應明德國中、銘傳國中、建德國中及中山高中受影響的益康大豆沙拉油。市府今天表示，有4校師生食用屬實，將向製造廠商提起求償。
基隆市政府教育處發布聲明稿指出，經查，團膳業者士福美食有限公司，於4月20日至6月10日期間，曾供應明德國中、銘傳國中、建德國中及中山高中，使用益康大豆沙拉油的同批號受影響油品。
教育處表示，經台北市教育局於3日稽核完畢，受影響批號的油品已全數退貨，並確認已無庫存，教育處並請基隆市各校及團膳業者預防性下架相關品牌的全部油品，預計7日前完成廚房複查訪視，再次確認庫房油品庫存。
教育處指出，由於4校師生食用問題油品屬實，市府將依消費者保護法及民法向製造廠商提起求償，並依食品安全衛生管理法，對製造商提出告發，後續若發現業者隱瞞或提供不實資訊，則依基隆市學校午餐自治條例開罰，最重處以新台幣10萬元罰鍰，如在供餐期間違規則最重可終止契約。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。