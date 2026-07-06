基隆4校曾用問題沙拉油 市府將向製造廠商求償

基隆市清查問題油品，團膳業者曾供應明德國中、銘傳國中、建德國中及中山高中受影響的益康大豆沙拉油。市府今天表示，有4校師生食用屬實，將向製造廠商提起求償。

基隆市政府教育處發布聲明稿指出，經查，團膳業者士福美食有限公司，於4月20日至6月10日期間，曾供應明德國中、銘傳國中、建德國中及中山高中，使用益康大豆沙拉油的同批號受影響油品。

教育處表示，經台北市教育局於3日稽核完畢，受影響批號的油品已全數退貨，並確認已無庫存，教育處並請基隆市各校及團膳業者預防性下架相關品牌的全部油品，預計7日前完成廚房複查訪視，再次確認庫房油品庫存。

教育處指出，由於4校師生食用問題油品屬實，市府將依消費者保護法及民法向製造廠商提起求償，並依食品安全衛生管理法，對製造商提出告發，後續若發現業者隱瞞或提供不實資訊，則依基隆市學校午餐自治條例開罰，最重處以新台幣10萬元罰鍰，如在供餐期間違規則最重可終止契約。