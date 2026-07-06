致癌油新流向！北市再增5下游、9校 營養午餐停用沙茶等油脂高再製品

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標案，北市府今再宣布，針對中市提供新增5家相關業者稽查及新增受影響的9所學校，並要求業者下架回收，而營養午餐供應也暫停使用問題油品外，非問題品牌油品含量較高的再製食品如沙茶醬、蛋黃醬、沙拉醬等，也先暫停使用。通路上只要涉及使用問題油品的再製食品都先預防性下架，待提出證明文件符合規範才得上架販售。

衛生局表示，今續就中市食藥處新增問題油品5家下游業者稽查，其中3家（耘群、南僑、富暘）公司已進行問題油品確認回收退回，2家（國防部、雅培米）製造位在外縣市，已移請外縣市衛生局查核，也正釐清南僑二層產品名單，持續全面清查並依食藥署認定方式進行預防性下架問題油品。

針對營養午餐及團膳業者，教育局清查後，有6家外訂團膳業者包含愛欣食品、宮保王食品、士福實業、久翔食品及兩家為比對中央公布全台360家下游廠商名單後新增受影響的新北市業者新北食品、連大莊企業。

教育局表示，昨日已確認協祐非營利幼兒園為園方誤報，加上因新掌握受影響團膳業者連帶增加的受影響校數，北市目前掌握受影響的校園總計為50所，包含減列1所：協祐非營利幼兒園；增列9所學校：私立新民小學、仁愛國小、中山國小、東門國小、民族實驗國中、北市大附設實驗國小、明倫高中、景美女中、內湖國小附幼，確保後續查驗與證據保全，已同步現場稽查，派員實地赴廠商進行油品清點及封存作業，嚴禁由學校或廠商逕行銷毀，以完整保留並要求廠商應更換為合法食用油品。

教育局已主動發文要求各外訂團膳業者、各級學校及幼兒園，務必參照最新資訊清查核對，以確保教育局將持續掌握新增受影響學校或幼兒園情形，此外，為維護學童健康安全，針對食藥署提到使用該批次油品高於20%比例等加工食品，將全面先行預防性停用問題油品品牌，並同步停用非問題品牌油品含量較高的再製食品（如沙茶醬、蛋黃醬、沙拉醬等），以降低再製食品進入校園風險。

衛生局目前已掌握在台北的相關業者，只要涉及問題油品的再製食品都從嚴從速全面預防性下架；後續由業者提出證明文件，確認符合食藥署相關規範後，再恢復上架販售。

北市消保官也已要求泰山企業、全聯實業以及康達盛通（即家樂福）等大型賣場通路業者，針對受影響問題油品建立快速且便利的退費機制，消費者若曾購買受影響批次油品，得憑消費單據或購買紀錄等相關證明，逕向原購買通路全額退款，法務局將追蹤各通路退費落實情形，確保民眾退換貨順暢無阻。

衛生局也呼籲， 20%比例認定方式、計算基準及適用範圍，仍有必要由中央進一步提出更明確說明，以利地方政府、學校、團膳業者及食品業者依循一致標準，加速清查、下架及後續管理作業，避免因認定標準不一造成執行落差，雜的再製食品流向，避免資訊落差與管理空窗。