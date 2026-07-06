中聯疑慮油52家下游在新北 衛生局：已全面下架回收

食藥署昨公布中聯大豆沙拉油相關下游廠商清單，其中有52家位於新北市，新北市衛生局指出，市府自7月2日起即啟動專案查核，問題批號大豆沙拉油及調和油第一時間均已要求業者停止使用並下架回收。經查下游廠商多為販售業或餐飲業者。

衛生局說，目前查使用受影響大豆沙拉油含量20%以上的加工製品為東穎公司沙拉醬（已逾有效日期，未於市場流通）及廣達香公司塔塔醬（250g、1000g，有效日期2026.10.22）；使用受影響油品（低於20%）製成的產品為：老協珍公司白醬鱈魚米漢堡（批號: 270625）、桂冠公司之桂冠原味沙拉（100g、200g及500g，有效日期介於2026.7.8~2026.7.15）、廣達香公司之凱薩醬（300g，有效日期2026.10.16、202610.27）、蜂蜜芥末醬（250g，有效日期2026.10.29；1,000g，有效日期2026.07.29）、素食香鬆（海苔芝麻，有效日期2027.04.16）。

衛生局說，業者均已啟動預防性下架回收作業，衛生局將相關資訊包含業者名單、受影響品項與批號、消費者退換貨及衛教資訊等置於新北市食材登錄平台食安事件專區https://foodtracer.health.ntpc.gov.tw/w/foodtracer/oil滾動式更新供民眾參考。

衛生局指出，市場處亦於第一時間針對轄內公有市場、夜市及攤集場等啟動食用油品查核，要求攤商全面清查油品來源及批號，如發現問題油品，應立即下架停用，並配合辦理回收作業。

另為強化食安資訊揭露，市場處將完成40座公有市場張貼「本市場合格食用油」公告，讓民眾可以安心採買、放心消費。本府將持續監督查核，業者亦應落實自主管理，嚴格把關食材驗收及落實供應商管理，以維護消費者權益。