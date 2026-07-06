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食藥署還原問題油「關鍵21天」時間軸 延遲通報一定開罰

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標事件延燒數日，食藥署署長姜至剛傍晚在衛福部舉行記者會，說明最新進度，目前更新受影響業者增至360家。記者余承翰／攝影
中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標事件延燒數日，食藥署署長姜至剛傍晚在衛福部舉行記者會，說明最新進度，目前更新受影響業者增至360家。記者余承翰／攝影

中聯油脂大豆沙拉油檢出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標事件持續延燒，外界質疑資訊揭露過慢，姜至剛完整說明事件時間軸，強調「4月4日發現超標」的說法並不正確，而是產品當天才生產完成，不可能立即驗出異常。

姜至剛表示，根據目前掌握資料，南僑是在5月及6月進行自主檢驗時，陸續發現中聯供應的大豆沙拉油檢驗異常，並於6月10日通知福壽，福壽於6月11日通知中聯。中聯接獲下游通知後，再分別於6月16日及6月25日委託第三方複驗，6月29日收到確認超標的檢驗報告後，並於6月30日依規定向台中市衛生局及食藥署自主通報。

姜至剛指出，目前已責成地方衛生局全面調查業者是否有違反通報規定，若確認有延遲通報情形，將依法裁罰，不會寬貸。針對中聯4月4日之後生產的所有油品，食藥署已要求全面重新送驗，以再次確認產品安全，目前中聯現存油品均不得出貨，第三方檢驗機構也已優先處理相關案件，希望能在本周內完成檢驗並公布初步結果。

外界質疑政府過去是否過度依賴業者自主管理。姜至剛表示，食藥署近4年共抽驗食用油275件，結果均符合規定，未曾發現異常。但此次事件顯示，未來除要求業者強化製程各節點的自主管理外，也將提高官方抽驗及後市場監測頻率，持續密切追蹤油品安全。

至於問題油流向，食藥署維持專家會議結論，凡使用問題油比例達20%以上的加工食品，包括抹醬、人造奶油及沙拉醬等產品，都必須預防性下架；若比例未達20%，則須完整揭露使用資訊。姜至剛強調，20%的標準是依專家風險評估及暴露量推算訂定，目的在兼顧科學證據與消費者安全。

致癌沙拉油 食藥署 大豆沙拉油 姜至剛

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