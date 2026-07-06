下令「政風」體系徹查致癌油品 法務部：從嚴速辦絕不寬貸

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物超標，法務部責成台灣高檢署啟動「打擊民生犯罪聯繫平台」，督導全國地檢署「查緝民生犯罪小組」與行政機關橫向聯繫，並整合檢察機關、調查局、廉政署等透過行政、司法分進合擊，詳實蒐集證據，積極釐清事實，守護民眾食安權益。

法務部今表示，已責請高檢署督導所屬各檢察機關與食安團隊強化橫向聯繫、積極應處，如涉及刑事不法，將嚴查速辦、溯源斷根。

法務部指出，台中地檢署已於7月3日分案偵辦，指揮調查局台中市調查處會同台中市政府食品藥物安全處、衛生福利部食品藥物管理署積極了解案情及調取相關資料，依法偵辦。

法務部說，為全面防止問題油品在市面上繼續流通，即刻督導廉政署啟動政風協處作為，由各地政風單位自7月2日起會同在地衛生單位至經銷通路確認下架回收與實地查核，以釐清相關流向、掌握進度，維護民眾食品消費安全。

法務部表示，食品安全攸關國家公共健康，對違反食品安全衛生管理法或涉及其他刑事責任的不法業者，檢察官將秉持從嚴速辦的執法態度，依法究責，絕不寬貸。

法務部說，全國食品製造與加工業者，應恪遵法規、秉持良心善盡管理責任，民眾若知悉任何違法製售食品、隱匿不報或有具體不法情資，請即撥打檢舉專線0800-007007通報 ，共同為守護台灣的食品安全盡力。