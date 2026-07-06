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問題油風暴擴大 彰化28家業者下架逾1.1噸 2家校園團膳業者也中鏢

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
針對臺中市中聯油脂出貨至福壽、福懋的問題油品流向，彰化縣衛生局啟動第二層及第三層流向稽查，派員前往縣內40家下游業者進行查核，到今天下午已查核28家業者，累計下架問題油品約1101公斤。圖／衛生局提供
針對臺中市中聯油脂出貨至福壽、福懋的問題油品流向，彰化縣衛生局啟動第二層及第三層流向稽查，派員前往縣內40家下游業者進行查核，到今天下午已查核28家業者，累計下架問題油品約1101公斤。圖／衛生局提供

中聯油脂出貨至福壽、福懋的問題油品流向，彰化衛生局啟動第二層及第三層稽查，派員前往縣內40家下游業者查核，今天下午已查核28家業者，累計下架約1101公斤，名單包括兩家團膳業者，將持續稽查。

教育處表示，教育處在接獲衛生局通知，稽查名單有梅景、冠成兩家團膳廠商，並強調涉及疑慮油品者，均須立即停用、封存、下架。教育處也將配合衛生局政策，持續追蹤，並督導學校及供餐廠商落實食材來源管理，嚴格守護校園午餐安全。

彰化縣衛生局表示，中聯油脂出貨至福壽、福懋的問題油品，彰化縣內下游業者包含食品批發及販賣業、食品製造業、便當工廠，以及小吃店、雞排店、早餐店、自助餐共有40家業者，衛生局並同時公布業者名單。

在名單中，包含學校食材供應商梅景食品公司、冠成餐盒食品工廠。衛生局已要求相關業者配合辦理產品流向確認及回收作業，確保問題油品不再流通販售或使用。

另針對食品製造業者部分，衛生局也已通知業者應遵照中央規定完成自主公告，清楚揭露產品資訊，保障民眾知情權益。衛生局將持續掌握中聯出貨至福壽、福懋相關問題油品的下游流向及回收情形，督促業者落實回收及資訊揭露作業，嚴格把關食品安全，維護民眾權益。

至於泰山企業的油品部分，衛生局表示已回收泰山企業涉案沙拉油5584公斤、調和油產品1381公斤共6965公斤，加上庫存量4024公斤，總合計10989公斤。

衛生局表示，泰山油品供應到外縣市部分，經過稽查共有43家，名單清冊也同時與福壽、福懋問題油品一併公告。

針對臺中市中聯油脂出貨至福壽、福懋的問題油品流向，彰化縣衛生局啟動第二層及第三層流向稽查，派員前往縣內40家下游業者進行查核，到今天下午已查核28家業者，累計下架問題油品約1101公斤。圖／衛生局提供
針對臺中市中聯油脂出貨至福壽、福懋的問題油品流向，彰化縣衛生局啟動第二層及第三層流向稽查，派員前往縣內40家下游業者進行查核，到今天下午已查核28家業者，累計下架問題油品約1101公斤。圖／衛生局提供

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