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問題沙拉油流市面 嘉市下架995件

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉市4天急下架995件問題油品。圖／嘉義市政府提供
嘉市4天急下架995件問題油品。圖／嘉義市政府提供

嘉義市因應中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標事件，7月2日獲知消息後立即啟動跨局處應變，截至7月6日已下架995件問題油品，並督促食品業者完成預防性下架及產品資訊揭露，全力把關食品安全。

衛生局表示，7月2日派員稽查轄內大賣場、超市、南北貨商及早餐店等19家場所，共下架827件問題油品，並通知醫院、產後護理之家、長照機構及社區據點全面停用相關油品。後續配合彰化縣衛生局追查流向，轄內2家業者今年4月至6月共進貨1314件，已回收168件問題批號產品，其餘多已售出。

教育處清查後確認學校午餐未使用問題油品；社會處也完成花甲食堂、身障及老人福利機構檢查，均未使用相關產品。建設處則通知市場、夜市及商圈業者停止使用問題油品，並宣導主動揭露用油來源。

衛生局指出，依食藥署規定，使用受影響油品製成原型油品或含量達20%以上的加工食品，須完成預防性下架；未達下架條件者也應主動揭露資訊。民眾若已購買相關產品，應暫停食用並依公告辦理退換貨。

嘉市4天急下架995件問題油品。圖／嘉義市政府提供
嘉市4天急下架995件問題油品。圖／嘉義市政府提供

嘉市4天急下架995件問題油品。圖／嘉義市政府提供
嘉市4天急下架995件問題油品。圖／嘉義市政府提供

嘉市4天急下架995件問題油品。圖／嘉義市政府提供
嘉市4天急下架995件問題油品。圖／嘉義市政府提供

嘉市4天急下架995件問題油品。圖／嘉義市政府提供
嘉市4天急下架995件問題油品。圖／嘉義市政府提供

致癌沙拉油 嘉義

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