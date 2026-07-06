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雲林縣問題油品受影響業者續增 19家業者清單曝光

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
食藥署今更新問題油品受影響下游業者360家清單，雲林縣共有19家業者使用該批受影響產品，其中一家農產行使用該批油品攪拌飼料、一家作為工業用油使用，衛生局表示，將持續清查。圖／雲林縣衛生局提供
食藥署今更新問題油品受影響下游業者360家清單，雲林縣共有19家業者使用該批受影響產品，其中一家農產行使用該批油品攪拌飼料、一家作為工業用油使用，衛生局表示，將持續清查。圖／雲林縣衛生局提供

針對中聯油脂油品事件，衛福部食藥署今公布最新調查進度，並更新涉及產品及流向資訊。雲林縣有19家業者使用該批受影響產品，其中一家農產行使用該批油品攪拌飼料、一家作為工業用油使用，衛生局表示，將持續配合中央政策，依最新公布資訊擴大查核及追蹤產品流向，落實問題產品下架回收。

食藥署今更新受影響下游業者360家清單，衛生局表示，雲林縣共有19家業者使用該批受影響產品，其中一家農產行使用該批油品攪拌飼料、一家作為工業用油使用，均已逐一確認進貨品項、進貨數量、回收下架情形及產品流向，並持續督導業者依規定辦理回收及下架。

衛生局長曾春美表示，自案件發生後即成立專案查核機制，依據食藥署提供的流向資料，全面清查轄內餐飲業、販售通路等相關業者，截至目前已完成查核75家，查獲涉案產品下架待回收共461件，並確認販售架上產品都是安全無虞。

她也提醒食品業者，應主動檢視原料及產品來源，如有使用或販售公告涉及之產品，應立即停止使用及販售，並依規定配合回收作業，同時妥善保存進銷貨資料，以利後續追溯追蹤；如經查獲未依規定辦理者，將依食品安全衛生管理法相關規定查處。

雲林縣受影響下游業者清單：濃鑫行（泰山花生風味調和油2L*6入）、松鼎（原油）、味全食品工業股份有限公司（一級黃豆油）、多吉師食品有限公司（一級黃豆油）、樺頻商行（沙拉油18L－泰山）、味王股份有限公司（益康大豆沙拉油18kg）、南門食品原料有限公司（沙拉油18L－福壽）、福懋興業股份有限公司職工福利委員會（環保鐵桶沙拉油18kg）、丞億貿易有限公司（一級黃豆油）、林Ｏ政（一級黃豆油）、張Ｏ發（一級黃豆油）、林Ｏ隆（一級黃豆油）、峰妙商行（一級黃豆油）、嘉盛農產行－門市（泰山不飽和大豆沙拉油2.6L×6入）、誠泰食品有限公司（一級黃豆油）、玉品實業有限公司（一級黃豆油）、南亞塑膠工業股份有限公司（一級黃豆油）、久代商行（益康大豆沙拉油18L）、廖Ｏ盛（一級黃豆油）。

食藥署今更新問題油品受影響下游業者360家清單，雲林縣共有19家業者使用該批受影響產品，其中一家農產行使用該批油品攪拌飼料、一家作為工業用油使用。圖／翻攝自食藥署官網
食藥署今更新問題油品受影響下游業者360家清單，雲林縣共有19家業者使用該批受影響產品，其中一家農產行使用該批油品攪拌飼料、一家作為工業用油使用。圖／翻攝自食藥署官網

針對問題油品，雲林縣衛生局已完成查核75家，查獲涉案產品下架待回收共461件。圖／雲林縣衛生局提供
針對問題油品，雲林縣衛生局已完成查核75家，查獲涉案產品下架待回收共461件。圖／雲林縣衛生局提供

針對問題油品，雲林縣衛生局已完成查核75家，查獲涉案產品下架待回收共461件。圖／雲林縣衛生局提供
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致癌沙拉油 雲林 食藥署

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