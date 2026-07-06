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中聯油品案 金門聯合稽查校園社區等供餐場所

中央社／ 金門6日電

中聯油品致癌物苯駢芘超標衍生食安爭議，金門縣政府跨局處清查校園午餐、福利機構、社區照顧關懷據點等供餐場所食用油使用情形，初步確認均未使用問題油品。

根據金門縣衛生局今天發布新聞資料，縣府已啟動跨局處應變機制，由衛生局會同教育處及社會處全面清查校園午餐、托育機構、福利機構、社區照顧關懷據點、日照中心及機關團膳等供餐場所食用油使用情形。

教育處表示，第一時間通知所屬各國中小全面清查學校午餐使用及庫存食用油品，並核對品牌、品項及批號。經全縣國中小（含分校及金城幼兒園）共25校完成自主清查，初步確認均未使用衛生主管機關公告回收問題油品。

社會處表示，副秘書長李廣榮率社會處長王茲繐等前往轄內托育機構、福利機構及社區照顧關懷據點展開全面用油清查。其中4家公立托嬰中心、4家公共托育家園及1家私立托嬰中心均未使用公告不合格油品；后頭社區公共托育家園雖曾使用泰山蔬菜油，但並非屬公告不合格批號，仍基於預防性食品安全管理原則主動停止使用並完成更換。

社會處指出，福利機構方面，松柏園、福田家園及大同之家目前使用食用油，經查均非公告回收產品。另全縣44處社區照顧關懷據點皆已完成清查，均未使用公告不合格油品，其中2處據點主動回報原儲備不合格品牌油品（不同批號），經縣府通知後已立即退還供應商，未流入供餐使用。

金門縣府表示，持續密切掌握中央最新公告資訊，滾動式強化跨局處聯合查核及管理機制，持續追蹤受影響產品流向，並督導相關業者落實自主管理及預防性措施，共同守護校園、社區及各類供餐場所食品安全。

致癌沙拉油

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