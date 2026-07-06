影／食藥署追查致癌油品 更新受影響業者增至360家

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標事件延燒數日，食藥署署長姜至剛傍晚在衛福部舉行記者會，說明最新進度，目前更新受影響業者增至360家，並已要求業者辦理下架回收及預防性下架，食藥署已在官方網站設置「中聯油脂案專區」，每日14時更新最新處理情形。

姜至剛表示，已公布18項受影響產品、30個批號及流向360家業者資訊，並提供產品資訊供消費者可依產品包裝標示的名稱、有效日期（批號）辨識，如有疑義可向原購買商家，或產品外包裝標示負責廠商洽詢。姜至剛也重申，業者須於今天24時前完成預防性下架並提供產品資訊給所轄地方衛生局，未達預防性下架條件者雖無須下架，也須於期限內主動揭露產品資訊。