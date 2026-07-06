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竹市清查校園午餐用油 各校未使用受影響批號
新竹市政府表示，因應中聯大豆沙拉油驗出苯駢芘含量超標，竹市啟動校園午餐用油清查機制，今天邀集轄內3家校園午餐團膳業者開會，清查結果確認均未使用受影響批號油品。
新竹市政府今天發布新聞稿表示，竹市47所市立國中、小學由3家團膳業者負責供餐，已完成全面清查，確認各業者均未使用此次受影響批號油品，市府已要求各校及供餐業者持續落實食材源頭管理及自主檢核機制。
新聞稿中，新竹市餐盒食品商業同業公會說明，會員廠商均未使用受影響批號產品；此外，事件尚未釐清前，各會員廠商已自主針對涉及此次供應鏈相關品牌的食用油產品，採取預防性停用措施，以更高標準落實食品安全管理。
市府表示，將持續密切掌握中央主管機關最新公告，並與衛生單位及供餐業者保持密切聯繫，如有新增應變措施，將配合辦理，守護校園午餐品質及學童飲食安全。
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