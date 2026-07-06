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中聯油脂全國受波及第二層下游廠商291家 苗栗衛生局今稽查4家業者

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
食藥署通報全國有291家受波及的第二層下游廠商，其中4家是苗栗縣內，縣衛生局今天啟動第二波通路查核作業。圖／苗栗縣政府提供
食藥署通報全國有291家受波及的第二層下游廠商，其中4家是苗栗縣內，縣衛生局今天啟動第二波通路查核作業。圖／苗栗縣政府提供

針對中聯油脂「大豆沙拉油」檢出苯駢芘含量不符規定，並流向泰山、福壽及福懋三家主要業者，苗栗縣政府衛生局今天啟動第二波其下游業者的通路查核作業，要求今晚12點前全面清查架上及庫存產品，配合下架回收，並公告民眾可依購買憑證及產品辦理退貨，以確保縣民飲食安全與消費權益。

縣衛生局指出，7月2日稽查轄內超商、超市、大賣場、生鮮量販、食品零售業、南北貨批發及相關販售業者，要求業者配合通知辦理下架，並公告消費者可依購買憑證及產品辦理退貨。現場下架「泰山花生風味調和油2L」、「泰山精選蔬菜油3L」及「泰山好理調合油0.6L」等品項，合計下架248件風險油品，要求業者應於7月3日中午12時全面禁止販售15項風險油品。

7月3日接獲食藥署通報全國有291家受波及的第二層下游廠商，其中4家是苗栗縣內「聯有企業股份有限公司」、「零售-謝○齡」、「詮紘食品有限公司」、「口美商社」（名單如食藥署網站）。衛生局今天上午即前往稽查，並要求回收，截止7月6日12時共回收下架2品項，共計291.6公升；另要求受波及業者，應於7月6日24時之前，完成受波及之產品的回收作業。

局長楊文志表示，本次中聯油脂風險油品食安事件，衛生局將隨時掌握衛福部及相關衛生局所提供資訊，做出立即的風險控管，並適時發佈資訊，供消費者知悉。也呼籲縣內製造業、販售業及餐飲業配合食安法相關規定，避免擴大食安危害的程度。

另有關學校營養午餐方面，衛生局已全面控管風險，前述15項風險油品不會出現在學生營養午餐；在回溯性調查資料，全縣6家團膳業者及85個校內廚房使用的油品多數來自大統益（美食家）、大成、台糖的食用油，請家長無須過度擔心。

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