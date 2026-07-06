食藥署追查「毒油事件」…姜至剛再上火線回應 更新360家業者及產品

中聯油脂1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，牽連泰山、福壽及福懋油等油廠，恐9成致癌油品已被消費者吃下肚。衛福部食藥署傍晚召開記者會，更新360家業者及產品資訊，比昨天增加103家，其中不乏知名餐飲業者及賣場，包括金色三麥（新北市）、大全聯（桃園觀音、台南柳營），及國防部福利事業管理處（台北市）。

食藥署今日上午邀集「中聯」、「大統益」、「台糖」、「長輝」4家製油業者召開座談會，要求業者強化原料驗收、精進製程管控及落實自主通報，包含提高黃豆原料驗收檢驗BaP頻率，將採逐船或逐批檢驗、檢討製程關鍵監測點等，並責成業者立即依會議共識修正標準作業流程，後續將持續追蹤辦理情形。

食藥署長姜至剛表示，目前已掌握產品流向，並啟動三大措施，全力守護民眾食安。包括7月1日要求中聯油脂停止作業，7月3日完成問題油品下架、回收及封存。另於7月6日前完成第二層產品預防性下架，只要是受影響原型油品及油脂含量20%以上的加工食品，都要全面預防性下架，其餘產品則須揭露使用資訊，由地方衛生局持續查核。

另外，將於7月7日中午過後公開受影響業者資訊，食藥署原已公布全國18項受影響產品、30個批號，共257家受影響業者名單，今日更新為360家業者及產品。已經要求業者辦理下架回收及預防性下架，並持續更新資訊，保障消費者知情權益。

針對中聯油脂的油品演出致癌物苯駢芘超標事件，姜至剛表示，於第一時間已啟動中央與地方應變機制，並督導衛生局持續追查產品流向，目前使用受影響油品之業者更新至360家，並已要求業者辦理下架回收及預防性下架，確保不符合規定產品停止流通，保障國人食品安全。

食藥署長姜至剛說明中聯問題油事件的時間軸。圖／食藥署提供

食藥署公布福懋油、福壽及泰山油品下游業者清單之三，新增103家業者以橘底註記。圖／食藥署提供

中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出致癌物苯駢芘（BaP）超標，引發食安疑慮持續延燒，有致癌疑慮的問題油全面下架，部分賣場將未受影響的其他油品補滿空貨架。記者許正宏／攝影

食藥署公布福懋油、福壽及泰山油品下游業者清單之四，新增103家業者以橘底註記。圖／食藥署提供

食藥署公布福懋油、福壽及泰山油品下游業者清單之七，新增103家業者以橘底註記。圖／食藥署提供

食藥署公布福懋油、福壽及泰山油品下游業者清單之二，新增103家業者以橘底註記。圖／食藥署提供

食藥署公布福懋油、福壽及泰山油品下游業者清單之五，新增103家業者以橘底註記。圖／食藥署提供

食藥署公布福懋油、福壽及泰山油品下游業者清單之六，新增103家業者以橘底註記。圖／食藥署提供