中市續查致癌沙拉油去向 1團膳供餐29學校已令停用

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘超標，台中市政府持續跨局處追查問題油品流向及使用情形，今清查新增1家團膳業者曾使用受影響批號油品，供餐對象包含28所學校及1所實驗教育學校，已第一時間要求全面停止使用、完成封存及更換。另，累計查核市場、賣場、夜市及食品業者618家次，現場均未發現問題油品。

食安處表示，市府相關單位今持續稽查末端販售通路及使用場所，並同步掌握各類機構停用情形，落實源頭管理、流向追蹤及末端把關。目前食安處與經發局已累計查核公有市場、民有市場、夜市及賣場等618家次，如發現問題油品均立即要求下架更油，並持續追蹤流向及回收情形，同時輔導業者張貼安心公告，提升消費資訊透明度，讓民眾安心消費。

教育局亦回報，目前累計受影響有4家團膳業者、供應67所學校、1所實驗教育學校及1所實驗教育機構，已完成4家受影響團膳業者及25家幼兒園查核，確認所有受影響批號油品均已全數下架停止使用，後續將持續追蹤並加強稽查，確保校園午餐供餐安全。

社會局亦清查轄管9處社區照顧關懷據點、3家老人福利機構、2家身心障礙福利機構、1家兒少安置機構及3家私立托嬰中心曾使用案內油品，均已全數停止使用。衛生局也稽查全市醫院及產後護理之家，除1家產後護理之家委外月子餐業者曾使用相關油品並已停止使用外，其餘醫療及照護機構均未使用案內問題油品。

市府說，將持續追查問題油品流向及回收進度，加強末端販售通路、校園、社福及醫療照護等場域查核，並配合中央辦理源頭調查及跨縣市追蹤，透過中央與地方合作，共同把關食品安全，守護市民健康。

台中市問題油影響學校名單。圖／台中市政府提供