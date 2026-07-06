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中聯問題油擴大 台中新增1團膳業者影響28所學校

中央社／ 台中6日電

台中市政府今天清查中聯問題油流向及使用情形，公布新增1家團膳業者使用，28所學校、1所實驗教育學校受波及，教育局要求停用。另有3家私立托嬰中心曾使用。

台中市食品藥物安全處今天發布新聞稿，中聯油脂大豆沙拉油檢出苯駢芘（BaP）超標，市府追查問題油品流向及使用情形。再新增1家團膳業者曾使用受影響批號油品，供餐對象包含28所學校及1所實驗教育學校。

教育局指出，目前累計受影響共計4家團膳業者、供應67所學校、1所實驗教育學校及1所實驗教育機構，已完成4家受影響團膳業者及25家幼兒園查核，確認所有受影響批號油品均已全數下架停止使用，將持續追蹤並加強稽查，確保校園午餐供餐安全。

食安處與經發局已累計查核公有市場、民有市場、夜市及賣場等618家次，如發現問題油品均立即要求下架、更換油品，持續追蹤流向及回收情形，同時輔導業者張貼安心公告，提升消費資訊透明度。

社會局表示，目前轄管9處社區照顧關懷據點、3家老人福利機構、2家身心障礙福利機構、1家兒少安置機構及3家私立托嬰中心曾使用案內油品，均已全數停止使用。

衛生局也表示，全市醫院及產後護理之家使用情形未再新增個案，除1家產後護理之家委外月子餐業者曾使用相關油品並已停止使用外。

致癌沙拉油

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