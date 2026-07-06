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全面清查校園午餐用油 竹市各校均未使用受影響油品

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
營養午餐團膳業者全面清查竹市校園午餐用油。圖／新竹市政府提供
營養午餐團膳業者全面清查竹市校園午餐用油。圖／新竹市政府提供

為因應中聯油脂股份有限公司自主送第三方檢驗發現部分大豆沙拉油檢出苯駢芘(Benzo[a]pyrene, BaP)含量超過法規標準，新竹市府第一時間啟動校園午餐用油清查機制，今天邀集轄內3家校園午餐團膳業者召開緊急應變會議，全面掌握供餐安全情形。經全面清查結果確認，各團膳業者均未使用本次受影響批號油品，校園午餐供應安全無虞。

市府說，竹市47所市立國中小學由3家團膳業者負責供餐，市府第一時間完成全面清查，確認各業者均未使用此次受影響批號油品，校園午餐供餐安全無虞，請家長安心，已要求各校及供餐業者持續落實食材源頭管理及自主檢核機制，強化食品安全管理，確保學童飲食健康。

新竹市餐盒食品商業同業公會也主動向市府說明，會員廠商均未使用受影響批號產品；此外，考量食品安全及社會關注，在事件尚未完全釐清前，各會員廠商已自主針對涉及此次供應鏈的泰山、福壽及福懋等品牌相關食用油產品，採取預防性停用措施，以更高標準落實食品安全管理。

市長高虹安強調，食品安全沒有妥協空間，市府將持續密切掌握中央主管機關最新公告，並與衛生單位及供餐業者保持密切聯繫，如有新增應變措施，將立即配合辦理，全力守護校園午餐品質及學童飲食安全。

營養午餐團膳業者全面清查竹市校園午餐用油。圖／新竹市政府提供
營養午餐團膳業者全面清查竹市校園午餐用油。圖／新竹市政府提供

致癌沙拉油 新竹 校園

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