問題油擴大回收 彰化已下架逾1.1萬公斤沙拉油及調和油

台中市中聯油脂「大豆沙拉油」檢出苯駢芘含量不符合規定，衛福部下令相關沙拉油及調和油都必須下架，彰化縣衛生局表示，到今天為止，已回收泰山企業涉案沙拉油5584公斤、調和油產品1381公斤共6965公斤，加上庫存量4024公斤，總合計10989公斤，另彰化縣福壽及福懋公司下架量回收150公斤。

衛生局指出，中聯出問題油品是4月4日製造，4月8日、9日出貨給泰山公司，共291噸，其中的54噸再由泰山供貨給各通路，主要包括全聯約45噸、大全聯約1噸、萬家福約0.8噸及美廉社約1.2噸，絕大多數都已銷售出去，事件爆發後，仍未出售實際下架架回收約一千公斤，均須銷毀

中聯油脂出貨給泰山公司的291公噸中，泰山公司除這54噸產品外，另供應其他業者及製成第二層製品100噸、飼料用37噸及泰山其他第二層產品100噸。

由於第二層產品因為已稀釋，風險已降低，衛福部原本未規定必須回收下架，但因各方反應強烈，衛福部食品藥物管理署在七月四日來函，要求針對使用受影響大豆沙拉油製成的包括調和油等原型油品及使用含量達20%以上加工製品，在未釐清產品安全衛生前，應於今（ 6 日） 24時前完成預防性下架，其他相關產品，雖無須預防性下架，也應在時間前，自主揭露產品資訊，以維護民眾知的權利。

在衛福部新規定後，彰化縣衛生局表示，泰山企業涉案的沙拉油及調和油已在7月2日全面下架，到今天為止，已回收涉案沙拉油包括18公升沙拉油、環保鐵桶沙拉油及泰山不飽和大豆沙拉油合計5584公斤，調和油產品則有18公升裝金酥耐炸油、歐式果實精華調和油及花生風味調和油共1381公斤，合計6965公斤，另歐式果實精華調和油庫存4024公斤，合計10989公斤，另彰化縣福壽及福懋公司下架量回收150公斤。

彰化縣衛生局表示，到今天為止，已回收泰山企業涉案沙拉油5584公斤、調和油產品1381公斤共6965公斤，加上庫存量4024公斤，總合計10989公斤，另彰化縣福壽及福懋公司下架量回收150公斤。圖／彰化衛生局提供