快訊

長榮海空分家爆內線交易…北檢兵分10路搜索 約談張國華、張國政等9人

中共突試射飛彈！日澳紐齊轟「把南太平洋當靶場」專家示警1事

台中演講遭攻擊！矢板明夫緊急送醫 工作人員曝不明男子連2日在飯店徘徊

聽新聞
0:00 / 0:00

問題油擴大回收 彰化已下架逾1.1萬公斤沙拉油及調和油

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣衛生局表示，到今天為止，已回收泰山企業涉案沙拉油5584公斤、調和油產品1381公斤共6965公斤，加上庫存量4024公斤，總合計10989公斤，另彰化縣福壽及福懋公司下架量回收150公斤。圖／彰化衛生局提供
彰化縣衛生局表示，到今天為止，已回收泰山企業涉案沙拉油5584公斤、調和油產品1381公斤共6965公斤，加上庫存量4024公斤，總合計10989公斤，另彰化縣福壽及福懋公司下架量回收150公斤。圖／彰化衛生局提供

台中市中聯油脂「大豆沙拉油」檢出苯駢芘含量不符合規定，衛福部下令相關沙拉油及調和油都必須下架，彰化縣衛生局表示，到今天為止，已回收泰山企業涉案沙拉油5584公斤、調和油產品1381公斤共6965公斤，加上庫存量4024公斤，總合計10989公斤，另彰化縣福壽及福懋公司下架量回收150公斤。

衛生局指出，中聯出問題油品是4月4日製造，4月8日、9日出貨給泰山公司，共291噸，其中的54噸再由泰山供貨給各通路，主要包括全聯約45噸、大全聯約1噸、萬家福約0.8噸及美廉社約1.2噸，絕大多數都已銷售出去，事件爆發後，仍未出售實際下架架回收約一千公斤，均須銷毀

中聯油脂出貨給泰山公司的291公噸中，泰山公司除這54噸產品外，另供應其他業者及製成第二層製品100噸、飼料用37噸及泰山其他第二層產品100噸。

由於第二層產品因為已稀釋，風險已降低，衛福部原本未規定必須回收下架，但因各方反應強烈，衛福部食品藥物管理署在七月四日來函，要求針對使用受影響大豆沙拉油製成的包括調和油等原型油品及使用含量達20%以上加工製品，在未釐清產品安全衛生前，應於今（ 6 日） 24時前完成預防性下架，其他相關產品，雖無須預防性下架，也應在時間前，自主揭露產品資訊，以維護民眾知的權利。

在衛福部新規定後，彰化縣衛生局表示，泰山企業涉案的沙拉油及調和油已在7月2日全面下架，到今天為止，已回收涉案沙拉油包括18公升沙拉油、環保鐵桶沙拉油及泰山不飽和大豆沙拉油合計5584公斤，調和油產品則有18公升裝金酥耐炸油、歐式果實精華調和油及花生風味調和油共1381公斤，合計6965公斤，另歐式果實精華調和油庫存4024公斤，合計10989公斤，另彰化縣福壽及福懋公司下架量回收150公斤。

彰化縣衛生局表示，到今天為止，已回收泰山企業涉案沙拉油5584公斤、調和油產品1381公斤共6965公斤，加上庫存量4024公斤，總合計10989公斤，另彰化縣福壽及福懋公司下架量回收150公斤。圖／彰化衛生局提供
彰化縣衛生局表示，到今天為止，已回收泰山企業涉案沙拉油5584公斤、調和油產品1381公斤共6965公斤，加上庫存量4024公斤，總合計10989公斤，另彰化縣福壽及福懋公司下架量回收150公斤。圖／彰化衛生局提供

彰化縣衛生局表示，到今天為止，已回收泰山企業涉案沙拉油5584公斤、調和油產品1381公斤共6965公斤，加上庫存量4024公斤，總合計10989公斤，另彰化縣福壽及福懋公司下架量回收150公斤。圖／彰化衛生局提供
彰化縣衛生局表示，到今天為止，已回收泰山企業涉案沙拉油5584公斤、調和油產品1381公斤共6965公斤，加上庫存量4024公斤，總合計10989公斤，另彰化縣福壽及福懋公司下架量回收150公斤。圖／彰化衛生局提供

沙拉油 彰化 泰山 致癌沙拉油

延伸閱讀

泰山油品4大流向 連鎖賣場及業者下架54公噸

問題油最新進度！食藥署公布257家業者名單及產品 需預防性下架

中聯問題油 檢調出手偵辦 將釐清業者是否明知有違法成分

致癌油竄全台逾300家業者 台中今回收近1.5噸

相關新聞

全面清查校園午餐用油 竹市各校均未使用受影響油品

為因應中聯油脂股份有限公司自主送第三方檢驗發現部分大豆沙拉油檢出苯駢芘(Benzo[a]pyrene, BaP)含量超過法規標準，新竹市府第一時間啟動校園午餐用油清查機制，今天邀集轄內3家校園午餐團膳業者召開緊急應變會議，全面掌握供餐安全情形。經全面清查結果確認，各團膳業者均未使用本次受影響批號油品，校園午餐供應安全無虞。

沈伯洋稱食安中央地方缺一不可...蔣萬安酸：民眾批評後才公布名單

致癌油食安風暴，民進黨北市長參選人沈伯洋今說，他上午已與食藥署開會確認處理進度；地方應依法查核、中央負責彙整全國資訊，兩者缺一不可。蔣萬安今酸，本來就是中央地方共同面對，市府第一時間嚴格標準預防性下架，同樣中央也應即刻資訊公開透明，「不是到民眾批評了、做了呼籲以後，才把這些業者名單公布。」

問題油擴大回收 彰化已下架逾1.1萬公斤沙拉油及調和油

台中市中聯油脂「大豆沙拉油」檢出苯駢芘含量不符合規定，衛福部下令相關沙拉油及調和油都必須下架，彰化縣衛生局表示，到今天為止，已回收泰山企業涉案沙拉油5584公斤、調和油產品1381公斤共6965公斤，加上庫存量4024公斤，總合計10989公斤，另彰化縣福壽及福懋公司下架量回收150公斤。

不甩食藥署致癌油20%才下架 蔣萬安曝從嚴從速：求快才能堵住源頭

毒油食安風暴，食藥署昨宣布擴大下架再製產品，問題油含達20%以上加工品今晚12時前下架。不過北市府加嚴預防性下架，只要涉問題油品，不管比例多少都先預防性下架。蔣萬安今下午受訪表示，台北市政府之所以加嚴，就是要「從嚴、從速」即刻做預防性下架。

整理包／沙拉油驗出致癌物！台北、新北、台中受影響132校名單曝光

隨著問題油品供應鏈追查持續擴大，台北市、新北市與台中市教育局陸續公布曾使用受影響批號油品之學校名單，並且納入清查範圍，並已全面停用相關油品，名單如下：

致癌油案延燒多日...賴總統今表態食安無妥協 蔣萬安一句話回應

毒油食安風暴，賴清德總統今親上火線，表示面對食安秉持「安全第一」，完全沒妥協空間，「該下架就下架、該公布就公布。」北市長蔣萬安今也被問及，這波毒油案已延燒五、六天，是否中央上從總統下至部會慢好幾拍？蔣強調，「食安不能有任何拖延，否則就會持續增加民眾使用到問題油品風險。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。