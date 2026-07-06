不甩食藥署致癌油20%才下架 蔣萬安曝從嚴從速：求快才能堵住源頭

毒油食安風暴，食藥署昨宣布擴大下架再製產品，問題油含達20%以上加工品今晚12時前下架。不過北市府加嚴預防性下架，只要涉問題油品，不管比例多少都先預防性下架。蔣萬安今下午受訪表示，台北市政府之所以加嚴，就是要「從嚴、從速」即刻做預防性下架。

蔣萬安今天下午赴災害應變中心聽取各局處各項防颱準備，對於這次毒油食安事件，北市府加嚴預防性下架，蔣萬安說，雖中央針對原形油或有食用超過20%問題油品的加工製品來做清查，且預防性下架，但實務上，市府必須要求快，才能夠即刻的把源頭堵住。且後續，避免任何有問題的品項持續的在市面上流通，北市府擴大預防性下架。

蔣說，所以北市府只要有任何使用到問題油品的加工製品，不分20%以上或以下，先全面預防性下架，業者如果提出使用的是低於20%有相關的證明，當然就讓其上架。「先確保所有民眾的安全，這是第一要務，所以市府會從嚴、從速地來辦理，擴大預防性下架。

至於喊話中央成立專區與跨縣市平台，蔣今天受訪也提到，他也希望中央能夠即刻的成立，才能夠加速各縣市包括即刻的勾稽、比對，相互的通報、確認整個流向。

蔣說，因為它可能是從其他縣市，然後轉彎然後再流到台北市。所以這個的部分市府認為，各縣市如果中央有一個跨區的平台，絕對可以加速整個流程，也可以即刻來防堵這些有問題品項，流到市面上。