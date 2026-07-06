致癌油品「集體隱匿」？ 立委控福懋、福壽、泰山是加害者

中聯油脂大豆沙拉油一級致癌物「苯駢芘」超標事件延燒，立委莊瑞雄今於立法院司法及法制委員會指出，南僑公司4月4日發現異常即向中聯油脂示警，卻直到6月30日衛生福利部食藥署才接獲通報，他質疑福懋、福壽、泰山三家公司均為中聯股東「集體隱匿」，是加害人並非受害人，要求法務部要當消費者後盾，給人民交代。

莊瑞雄指出，他認為中聯油脂食安案件非常奇怪，南僑公司4月4日向供應商示警一級致癌物「苯駢芘」超標四倍，為何中聯油脂6月30日才通報食藥署？他說，中聯油脂只是一個殼，三大股東就是福懋、福壽、泰山。

莊說，食品安全衛生法規定食品業者發現產品有異常，應立即停止製造、加工、販售，並通報及回收，這是業者的義務，這段時間三家業者在幹什麼？

莊瑞雄認為福懋、福壽、泰山公司跟中聯油脂一樣，都是「加害者」，為何事隔近3個月沒有通報，他發現6月24日公司改選董監事，會不會此訊息會影響改選，而先「掩蓋」起來、延遲通報、消化庫存？

他說，中聯油脂董事長就是三公司董事長之一，董監事也都是股東派駐，起初是採購美國豆，之後改購買便宜烘烤的巴西豆，牽涉跨國運送及期貨契約，「董監事他們怎麼可能不知道？」

莊瑞雄表示，法務部查緝腳步要加快、手段要更強硬，一級致癌物全台流竄到家庭、夜市、學校，每一個人都中招，此案不能只有台中地檢署偵辦，而是高檢署要有整合查緝平台，包括中聯位於彰化、高雄有工廠、發貨倉庫等，都應該要去查緝，「這是集體隱匿、造假」，廠商為了利益，拿大眾健康在對賭。

他說，法務部要當消費者的後盾，給人民一個交代，廠商這三個月在幹什麼、為何掩蓋訊息，讓2300萬人陷入食安致癌危機之中，民眾有知的權利，盡速給消費者交代。

法務部常務次長馮成指出，法務部態度一致，高檢署有成立打擊民生犯罪平台，各地檢署也有，案件也不僅僅只有台中地檢署偵辦，中檢7月3日已經分案，也召開專案會議，至於油品影響範圍，食安團隊會「從嚴從速」來確認、回收、下架；針對廠商文書是否有隱匿、有無刑事責任、行政責任，檢察機關也會去調查。