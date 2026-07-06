快訊

長榮海空分家爆內線交易…北檢兵分10路搜索 約談張國華、張國政等9人

中共突試射飛彈！日澳紐齊轟「把南太平洋當靶場」專家示警1事

台中演講遭攻擊！矢板明夫緊急送醫 工作人員曝不明男子連2日在飯店徘徊

聽新聞
0:00 / 0:00

整理包／沙拉油驗出致癌物！台北、新北、台中受影響132校名單曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
沙拉油示意圖。聯合報系資料照
沙拉油示意圖。聯合報系資料照

中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出致癌物苯駢芘（BaP）超標，引發食安疑慮持續延燒。事件自4月首次檢驗、6月接獲下游業者反映異常後展開追查，歷經複驗確認超標、主動通報主管機關，到食藥署要求全面下架回收，整起流程橫跨近3個月。

編輯推薦

隨著供應鏈追查持續擴大，台中市、台北市及新北市教育局陸續公布曾使用受影響批號油品之學校名單，並已全面停用相關油品，名單如下：

文章目錄

台北市　

（一）幼兒園（3園）

三民國小附設幼兒園、私立喬幼一江幼兒園、協祐非營利幼兒園（註：協祐曾向教育局通報使用到問題油品廠牌，目前仍追查是否為問題批次）

（二）國小（8校）

石牌國小、內湖國小、東湖國小、興雅國小、建安國小、五常國小、私立中山小學、國立政大附設國小

（三）國中（24校）

天母國中、北投國中、古亭國中、石牌國中、重慶國中、新民國中、關渡國中、三民國中、長安國中、南門國中、景美國中、興雅國中、懷生國中、蘭雅國中、信義國中、內湖國中、木柵國中、北安國中、北政國中、至善國中、實踐國中、瑠公國中、螢橋國中、西湖實驗國中

（四）高中職（7校）

百齡高中、麗山高中、大安高工、私立東山高中、私立稻江護校、私立稻江商職、私立協和祐德高中

新北市

（一）幼兒園

（二）國小（29校）

忠義國小、仁愛國小、鷺江國小、文化國小、竹圍國小、永和國小、網溪國小、頂溪國小、秀山國小、秀朗國小、光復國小、新莊國小、昌平國小、三多國小、文林國小、樹林國小、竹林國小、淡海國小、北大國小、光榮國小、裕民國小、光華國小、中信國小、新店國小、北新國小、及人小學、大豐國小、新和國小、新埔國小。

（三）國中（9校）

達觀國中小、正德國中、三芝國中、淡水國中、中平國中、福營國中、五峰國中、三和國中、蘆洲國中。

（四）高中職（12校）

淡水商工、淡江高中、竹圍高中、新莊高中、金陵女中、穀保家商、竹林高中、能仁家商、南山高中、福瑞斯特高中、安康高中、東海高中。

台中市

（一）幼兒園

（二）國小（24校）

東大附小、重慶國小、益民國小、宜欣國小、永隆國小、力行國小、內埔國小、中和國小、大林國小、新社區東興國小、協成國小、大南國小、福民國小、大勇國小、鹿峰國小、華盛頓小學、大安國小、文武國小、海墘國小、六寶國小、公明國小、陽明國小、汝鎏國小、三光國小

（三）國中（7校）

居仁國中、漢口國中、雙十國中、大德國中、三光國中、立人國中、中山國中

（四）高中職（7校）

衛道中學、東大附中、台中一中、台中高工、新民高中、宜寧中學、華盛頓高中

（五）實驗教育機構

今日蒙特梭利實驗教育機構

（六）特殊教育學校

啟明學校

致癌沙拉油

延伸閱讀

故宮、晶華餐廳皆進貨…北市公布致癌油共14家下游業者、42校疑用過

團膳用到問題大豆沙拉油 新北公布50校名單

毒油風暴 雙北台中131校營養午餐中槍

問題油品擴大 中市稽查24校、12社福單位、1月子餐業者淪陷

相關新聞

全面清查校園午餐用油 竹市各校均未使用受影響油品

為因應中聯油脂股份有限公司自主送第三方檢驗發現部分大豆沙拉油檢出苯駢芘(Benzo[a]pyrene, BaP)含量超過法規標準，新竹市府第一時間啟動校園午餐用油清查機制，今天邀集轄內3家校園午餐團膳業者召開緊急應變會議，全面掌握供餐安全情形。經全面清查結果確認，各團膳業者均未使用本次受影響批號油品，校園午餐供應安全無虞。

沈伯洋稱食安中央地方缺一不可...蔣萬安酸：民眾批評後才公布名單

致癌油食安風暴，民進黨北市長參選人沈伯洋今說，他上午已與食藥署開會確認處理進度；地方應依法查核、中央負責彙整全國資訊，兩者缺一不可。蔣萬安今酸，本來就是中央地方共同面對，市府第一時間嚴格標準預防性下架，同樣中央也應即刻資訊公開透明，「不是到民眾批評了、做了呼籲以後，才把這些業者名單公布。」

問題油擴大回收 彰化已下架逾1.1萬公斤沙拉油及調和油

台中市中聯油脂「大豆沙拉油」檢出苯駢芘含量不符合規定，衛福部下令相關沙拉油及調和油都必須下架，彰化縣衛生局表示，到今天為止，已回收泰山企業涉案沙拉油5584公斤、調和油產品1381公斤共6965公斤，加上庫存量4024公斤，總合計10989公斤，另彰化縣福壽及福懋公司下架量回收150公斤。

不甩食藥署致癌油20%才下架 蔣萬安曝從嚴從速：求快才能堵住源頭

毒油食安風暴，食藥署昨宣布擴大下架再製產品，問題油含達20%以上加工品今晚12時前下架。不過北市府加嚴預防性下架，只要涉問題油品，不管比例多少都先預防性下架。蔣萬安今下午受訪表示，台北市政府之所以加嚴，就是要「從嚴、從速」即刻做預防性下架。

整理包／沙拉油驗出致癌物！台北、新北、台中受影響132校名單曝光

隨著問題油品供應鏈追查持續擴大，台北市、新北市與台中市教育局陸續公布曾使用受影響批號油品之學校名單，並且納入清查範圍，並已全面停用相關油品，名單如下：

致癌油案延燒多日...賴總統今表態食安無妥協 蔣萬安一句話回應

毒油食安風暴，賴清德總統今親上火線，表示面對食安秉持「安全第一」，完全沒妥協空間，「該下架就下架、該公布就公布。」北市長蔣萬安今也被問及，這波毒油案已延燒五、六天，是否中央上從總統下至部會慢好幾拍？蔣強調，「食安不能有任何拖延，否則就會持續增加民眾使用到問題油品風險。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。