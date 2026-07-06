整理包／沙拉油驗出致癌物！台北、新北、台中受影響132校名單曝光

中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出致癌物苯駢芘（BaP）超標，引發食安疑慮持續延燒。事件自4月首次檢驗、6月接獲下游業者反映異常後展開追查，歷經複驗確認超標、主動通報主管機關，到食藥署要求全面下架回收，整起流程橫跨近3個月。

隨著供應鏈追查持續擴大，台中市、台北市及新北市教育局陸續公布曾使用受影響批號油品之學校名單，並已全面停用相關油品，名單如下：

文章目錄 台北市

新北市

台中市

台北市

（一）幼兒園（3園）

三民國小附設幼兒園、私立喬幼一江幼兒園、協祐非營利幼兒園（註：協祐曾向教育局通報使用到問題油品廠牌，目前仍追查是否為問題批次）

（二）國小（8校）

石牌國小、內湖國小、東湖國小、興雅國小、建安國小、五常國小、私立中山小學、國立政大附設國小

（三）國中（24校）

天母國中、北投國中、古亭國中、石牌國中、重慶國中、新民國中、關渡國中、三民國中、長安國中、南門國中、景美國中、興雅國中、懷生國中、蘭雅國中、信義國中、內湖國中、木柵國中、北安國中、北政國中、至善國中、實踐國中、瑠公國中、螢橋國中、西湖實驗國中

（四）高中職（7校）

百齡高中、麗山高中、大安高工、私立東山高中、私立稻江護校、私立稻江商職、私立協和祐德高中

新北市

（一）幼兒園

無

（二）國小（29校）

忠義國小、仁愛國小、鷺江國小、文化國小、竹圍國小、永和國小、網溪國小、頂溪國小、秀山國小、秀朗國小、光復國小、新莊國小、昌平國小、三多國小、文林國小、樹林國小、竹林國小、淡海國小、北大國小、光榮國小、裕民國小、光華國小、中信國小、新店國小、北新國小、及人小學、大豐國小、新和國小、新埔國小。

（三）國中（9校）

達觀國中小、正德國中、三芝國中、淡水國中、中平國中、福營國中、五峰國中、三和國中、蘆洲國中。

（四）高中職（12校）

淡水商工、淡江高中、竹圍高中、新莊高中、金陵女中、穀保家商、竹林高中、能仁家商、南山高中、福瑞斯特高中、安康高中、東海高中。

台中市

（一）幼兒園

無

（二）國小（24校）

東大附小、重慶國小、益民國小、宜欣國小、永隆國小、力行國小、內埔國小、中和國小、大林國小、新社區東興國小、協成國小、大南國小、福民國小、大勇國小、鹿峰國小、華盛頓小學、大安國小、文武國小、海墘國小、六寶國小、公明國小、陽明國小、汝鎏國小、三光國小

（三）國中（7校）

居仁國中、漢口國中、雙十國中、大德國中、三光國中、立人國中、中山國中

（四）高中職（7校）

衛道中學、東大附中、台中一中、台中高工、新民高中、宜寧中學、華盛頓高中

（五）實驗教育機構

今日蒙特梭利實驗教育機構

（六）特殊教育學校

啟明學校