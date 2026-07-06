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致癌物超標4倍！中聯油脂1300噸問題油流入市面 中檢啟動民生平台嚴查

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
針對中聯油脂的沙拉油致癌物質超標，台中地檢署今開專案會議。圖／中檢提供
針對中聯油脂的沙拉油致癌物質超標，台中地檢署今開專案會議。圖／中檢提供

中聯油脂公司生產的大豆沙拉油，被驗出具備致癌性的「苯駢芘（BaP）」超標4倍，已有1300公噸的問題油品，流入下游不知情的業者、市場，由於受害範圍廣大，台中地檢署在案發後啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」機制，3日分案，指揮調查局前往中聯油脂調取資料。中檢檢察長洪家原今早主持專案會議，宣示將結合檢、調、食安團隊全速追查，全面攔截毒油、釐清刑事責任。

中檢指出，此次涉案的問題油品為中聯油脂公司所生產、批號「315-1150404」的大豆沙拉油。該批油品經檢驗後，苯駢芘（BaP）含量竟高達8.1微克／公斤，對比我國「食品中污染物質及毒素衛生標準」所定食用油脂的限量標準2.0微克／公斤，超標高達4倍之多。經查，該批約1300公噸的沙拉油早已流向下游業者，嚴重威脅國人健康。

中檢獲知情資後，隨即啟動民生平台機制，由民生犯罪專組與台中市食品藥物安全處、衛福部食藥署及法務部調查局台中市調查處保持緊密聯繫。

在彙整相關情資後，中檢在本月3日正式分「他字案」偵辦，並在同日指揮台中市調處，前往中聯油脂公司瞭解情事、調取關鍵帳冊資料。

為釐清案情全貌、研商後續執法方向，中檢在今早9時30分，由檢察長洪家原主持召開「油品致癌物超標」專案會議。

會中由民生犯罪專組執行秘書康存孝檢察官針對生產、出貨、檢驗及通報時序進行專案說明。主管機關初步研判，苯駢芘超標原因可能涉及原料污染或製程疏失，實際污染源仍有待專業鑑定。

檢察長洪家原強調，業者在知悉油品異常後的處置作為，以及原料或製程有無違反標準作業流程，均深深涉及刑事責任，檢方將積極依據具體事證研判，絕不寬貸。

為落實會議決議，會後中檢主任檢察官洪國朝、檢察官康存孝，隨即率領重案支援中心檢察事務官、食安團隊「行動同步」，分赴相關公司進行實地履勘。

檢方將把相關公司及第三方檢驗資料交互勾稽，核實文件正確性，全力維護國人食品安全。

中檢呼籲，民眾如知悉任何違法製售食品、隱匿資料等具體不法情資，請即撥打檢舉專線 0800-007007 通報，共同守護食安防線。

此次專案會議各機關也達成三大核心共識：

一、盡速確認問題油品範圍，完成下架回收處置：結合原料、生產批次及供應鏈資料，全面清查問題油品流向，全速進行產品追蹤與下架回收，以安民心。

二、全面核實比對文件資料，釐清時序疑點：針對已調取及後續取得之原料、製程、品管、委外檢驗、進銷存及通報紀錄交互勾稽，還原事實全貌。

三、積極查明有無涉及刑事責任：深入調查相關業者知悉異常的確實時點與後續隱匿或處置作為，依法研判是否違反食品安全衛生管理法或刑法，如查有不法將嚴查速辦。

針對中聯油脂的沙拉油致癌物質超標，台中地檢署今開專案會議。圖／中檢提供
針對中聯油脂的沙拉油致癌物質超標，台中地檢署今開專案會議。圖／中檢提供

中聯油脂 致癌沙拉油 台中

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