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問題油波及新北50校 藍綠籲建立學童健康追蹤機制

中央社／ 新北6日電

中聯油脂大豆沙拉油致癌物苯駢芘超標，新北市政府昨天公布50所受影響學校名單。新北市議會國民黨團、民進黨議員今天皆呼籲應建立學童健康追蹤機制，並提供健康諮詢，減少家長疑慮。

新北市教育局昨天表示，經全面清查，問題油品涉及3家供應學校營養午餐的團膳業者，共50所學校曾使用疑義批號油品，目前均已停止使用、封存及下架。

新北市議會國民黨團今天表示，肯定市府第一時間啟動跨局處應變，清查流向、要求問題油品全面下架，並公布受影響學校及查詢專區，但公布名單只是第一步，應建立「預防、追溯、應變、照護」4大機制。

國民黨團書記長陳儀君指出，家長真正關心的是「孩子已經吃下肚，政府下一步要做什麼」，尤其新店區多所國中小及高中職都在受影響名單內，不少家長都在詢問是否有醫療諮詢窗口、政府是否會協助後續照護，但中央至今仍未提出完整配套。

國民黨團強調，食安不分藍綠，更沒有中央、地方之分，因此建議建立受影響學童健康追蹤機制，由衛福部、教育部及地方教育局共同合作，針對受影響學生提供健康諮詢、風險說明及必要醫療協助，減少家長疑慮。

民進黨籍新北市議員陳乃瑜則批評，新北市府雖證實有3家團膳業者中鏢，並波及全市50所學校，卻僅在官網公布學校名單，對於關鍵資訊並未交代，包括致癌油品流入校園的時間長達多久、學童已吃下肚幾個月、團膳業者具體使用哪些品牌與批號的問題油品，以及學童的健康追蹤機制何在。

陳乃瑜要求，新北市府應建立校園食安專區，逐校揭露對應的團膳業者、疑慮油品品項、批號、使用期間、封存下架進度及稽查結果，主動將處理進度通知家長，並針對疑似吃下致癌油品的學童提供健康諮詢與後續追蹤機制。

致癌沙拉油 學生

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