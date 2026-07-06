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致癌沙拉油食安風暴 周春米：全面清查流向、強化稽查
中聯油脂生產大豆沙拉油遭驗出致癌物苯駢芘（BaP）超標，引發食安風暴。屏東縣長周春米今說，2日接獲中央通報後，第一時間要求衛生局全面清查流向、強化稽查，守護鄉親健康。
周春米說，中聯問題油品事件，沒有任何妥協空間。衛福部公布受影響257家業者資訊，屏東縣轄內4家全面查核下架，也同步擴大稽查自助餐、餐飲業、夜市及賣場等53家業者，目前均未發現違規使用情形，將持續擴大稽查，為民眾食安把關。
周春米說，大家最關心學校營養午餐，她要求教育處立即盤點縣屬學校及團膳供應商，逐一比對食材登錄系統與庫存，確認目前屏東學校午餐沒有購入、也沒有使用此次問題批號產品。
「食安優先，守護鄉親！」周春米說，食品安全不能有任何僥倖，她已要求各單位持續追蹤流向、嚴格稽查，若發現違規，絕不寬貸，若民眾家中持有公告受影響的油品，也請依各品牌公告辦理退貨退款。
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