中聯油品苯駢芘超標 高檢署啟動查緝聯繫平台

針對中聯油品致癌物超標事件，高檢署今天表示，已啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，強化檢警調及食品安全主管機關合作，積極查明事實，如涉刑責，依法嚴查速辦。

台灣高等檢察署發布新聞稿表示，近日部分市售大豆沙拉油經檢驗發現致癌污染物苯駢芘（BaP）超過法定限量標準，且部分問題油品已流向下游食品業者，引發社會高度關注；高檢署已即時督導各地檢署密切掌握案情發展，啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，強化相關機關合作。

高檢署表示，台中地檢署已於7月3日分案偵辦，由民生犯罪專組檢察官指揮法務部調查局台中市調查處，會同台中市衛生局食品藥物安全處、衛生福利部食品藥物管理署積極瞭解及調取相關資料。

根據新聞稿，高檢署已督導各地檢署與食品安全主管機關、調查機關及司法警察密切聯繫，透過民生犯罪聯繫平台即時交換情資，掌握問題油品流向、污染範圍及行政查處進度，共同研商後續查處及偵查作為，提升整體應變效率及查緝效能。

高檢署表示，各地檢署透過民生犯罪聯繫平台所得資料，應全面蒐集、核實相關事證、釐清有無不法。如查有涉及食品安全衛生管理法、刑法或其他相關刑事責任，將依法從速偵辦，嚴予究責，絕不寬貸。

新聞稿指出，食品污染原因及風險判定，仍應尊重食安主管機關的專業認定。檢察機關將本於偵查職責，以客觀證據為基礎，不預設立場、不枉不縱，持續結合行政稽查成果，全面核實相關事證，依法審慎判斷是否涉及刑事責任，兼顧程序正義與實體真實。

高檢署表示，將持續督導各地檢署落實民生犯罪聯繫平台功能，適時整合跨機關資源，滾動檢討偵查作為，迅速回應重大民生事件；並呼籲食品業者善盡食品安全管理責任，切勿心存僥倖。檢察機關將秉持「迅速、專業、精準」原則，依法嚴查不法，全力守護國人食品安全、消費權益及公共健康。