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致癌油風暴 台高檢：各地檢署掌握案情發展 如涉不法嚴查速辦

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
「中聯油脂」大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，牽連泰山、福壽及福懋油等知名油廠，引發全台恐慌。聯合報系資料照
「中聯油脂」大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，牽連泰山、福壽及福懋油等知名油廠，引發全台恐慌。聯合報系資料照

中聯油脂「大豆沙拉油」致癌物苯駢芘（BaP）超標食安事件延燒，部分問題油品已流向下游食品業者，台灣高等檢察署啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，督導各方地檢署密切掌握案情發展，強化檢、警、調及食品安全主管機關合作，積極查明事實，如有涉及刑責將依法嚴查速辦。

台高檢指出，台中地檢署今年7月3日分案偵辦，由民生犯罪專組檢察官指揮調查局台中市調查處，會同台中市衛生局食品藥物安全處、衛生福利部食品藥物管理署，積極瞭解及調取相關資料。

台高檢持續督導各地方檢察署，落實民生犯罪聯繫平台功能，適時整合跨機關資源，滾動檢討偵查作為；各地方檢察署與食品安全主管機關、調查機關及司法警察保持密切聯繫，即時交換情資，掌握問題油品流向、汙染範圍及行政查處進度，共同研商後續查處及偵查作為。

台高檢強調，食品汙染原因及風險判定，仍應尊重食品安全主管機關的專業認定，各地方檢署透過民生犯罪聯繫平台所得資料，將蒐證釐清事實，以客觀證據為基礎，不預設立場，持續結合行政稽查成果，全面核實相關事證，依法審慎判斷是否涉及刑事責任；如涉有食品安全衛生管理法、刑法或其他相關刑事責任，依法嚴查速辦，絕不寬貸。

台高檢呼籲，食品業者善盡食品安全管理責任，切勿心存僥倖；檢察機關將秉持「迅速、專業、精準」原則，依法嚴查不法，全力守護國人食品安全、消費權益及公共健康。

致癌沙拉油

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