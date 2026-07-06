致癌油流向曝光！高雄公布28家下游業者名單 陳其邁下令追到底

中聯致癌油風暴延燒，高雄市府今公布使用問題油品的28家下游業者名單，市長陳其邁表示，已掌握中央提供23家及台中市政府提供5家，共28家第二層業者，並要求衛生局往下追查油品賣去哪裡，掌握出貨名單、清查有無確實回收，若涉及更下游業者或私人使用者，將依風險等級評估是否公布名單。

高市衛生局今公布28家下游業者名單，分布於岡山、大寮、大社、鳳山、仁武、前鎮、楠梓、三民、左營等行政區，包括食品原料商、食材供應商、麵粉及油脂業者等，將逐一清查各業者問題油品流向，確認是否已完成下架及回收，避免問題油品持續流入市面。

陳其邁指出，目前最重要的工作是追蹤問題油品去向，不能只停留在第二層業者，而是要一路往下追查實際銷售及使用對象，確保所有受影響產品都能完成回收，他強調，若下游涉及一般民眾或私人使用者，市府將依食安風險及社會公益需求，評估是否公布名單，讓消費者能及時掌握。

衛生局提醒，曾購買相關產品的民眾，可向品牌業者辦理退換貨，其中，福壽實業客服專線0800-236-699、福懋油脂0800-888-255、泰山企業0800-079-080，皆可提供退換貨及相關諮詢服務；若消費者衍生消費爭議，也可撥打1950全國消費者服務專線尋求協助。

衛生局表示，將持續配合中央食藥署及各縣市衛生單位擴大追查問題油品，加強稽查食品製造、販售及餐飲通路，要求業者落實下架回收，違者將依法究辦，全力守護市民食品安全。