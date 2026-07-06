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各醫院全面清查食用油！台大、北榮與長庚逐一比對 調查結果曝光

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大醫院院長余忠仁出示對外公告，均未使用衛生主管機關公布的問題批號油品，請民眾安心食用。記者廖靜清／攝影
台大醫院院長余忠仁出示對外公告，均未使用衛生主管機關公布的問題批號油品，請民眾安心食用。記者廖靜清／攝影

國內近日爆發中聯油脂食安事件，波及全台餐飲、團膳、食品加工業者及各大賣場，醫院的用餐問題也引起關注。包括台大北榮長庚等醫學中心紛紛清查院內油品，目前均未發現問題油品，將持續滾動式掌握院內油品使用情況，確保民眾食品安全。

台大醫院院長余忠仁表示，在事件曝光後第一時間即啟動全面盤查，包括病人餐、員工餐廳、美食街、國際會議中心及兒童醫院餐飲等供餐系統，逐一比對油品品牌及產品批號。

余忠仁說，事件發生後，總務及相關單位立即要求各供餐廠商全面清查使用油品，重點不僅是品牌，更逐一核對產品批號，以確認是否落入此次食安事件影響範圍。確認目前均未使用衛生主管機關公布的問題批號油品，已將調查結果對外公告，請民眾安心。

余忠仁坦言，醫院本身並非食品檢驗單位，對於油品原料來源及製造過程，仍須仰賴中央主管機關及食品安全監測制度把關。醫院能做的是要求合作廠商提供完整進貨資料，並透過定期稽查、抽查及供應商管理等方式，持續強化食品安全管理。

台北榮總李偉強副院長表示，醫院營養部已於上周開始清查，有關食用油驗出一級致癌物的影響層面，目前營養部病人廚房、員工餐廳、生活廣場與美食廣場廚房經調查，均未使用相關沙拉油，請同仁、病人及家屬安心用餐，並且公告在全院群組。

長庚醫院表示，食藥署於公布受影響業者與15項油品後，醫院立即盤點醫院病人餐、地下街餐飲區、轉運站、幼兒園等餐飲所使用品項，並確認並未使用清單內所列油品，於7月3日公告讓民眾與患者可安心使用。另因目前食藥署與地方衛生局仍持續公布受影響品項，醫院持續滾動式掌握院內油品使用情況，確保食品安全。

長庚 北榮 台大 致癌沙拉油

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