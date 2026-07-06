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毒油風暴襲台！賴總統：完全沒妥協空間 究責絕不寬貸

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沙拉油風波下游名單公布 侯友宜：食安沒有模糊空間

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今天表示，新北市已啟動跨局處聯合稽查，並成立食安事件專區，公開相關資訊供民眾查詢。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今天表示，新北市已啟動跨局處聯合稽查，並成立食安事件專區，公開相關資訊供民眾查詢。記者張策／攝影

食藥署昨公布257家使用問題沙拉油的下游業者名單，引發外界關注。新北市長侯友宜今天表示，食安沒有模糊空間，相關資訊應透明、如實公開，才能讓民眾安心，新北市第一時間即啟動跨局處聯合稽查，並成立食安事件專區，公布相關資訊，讓民眾掌握最新狀況。

侯友宜今天出席新北市立圖書館板橋分館拆除暨興建工程拆除開工典禮，接受媒體聯訪時表示，食安絕對沒有模糊空間，尤其食安資訊應透明、如實公開，才能讓民眾更放心。

侯友宜表示，事件發生當天即指示跨局處展開聯合稽查，除了針對學校自立午餐、團膳業者，也擴及各行各業使用相關油品的場所，同時成立食安事件專區，將相關資訊公開上網，讓民眾主動查詢目前新北市的處理情形及衛教宣導內容。

侯友宜指出，新北市除持續加強資訊公開外，也持續辦理聯合稽查，讓學校及相關場所能夠安心。另外，也配合中央食藥署，針對問題油品下架、源頭溯源及油脂檢驗等工作，由聯合稽查小組持續加強查核，希望讓民眾在新北市獲得更完善的食品安全保障。

致癌沙拉油 侯友宜 新北 食安

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