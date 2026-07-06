【重磅快評】食安風暴襲台 真正該下架的不只是問題油品

十二年前的頂新黑心油，十二年後的中聯致癌油事件，同樣涉及第一類致癌物苯駢芘流入食品供應鏈，都是撼動全民食安信心的重大風暴。然而，面對同樣攸關人民健康的危機，執政者展現的卻不是危機處理能力，而是政治攻防優先、責任迴避在先。

對比十二年前後的食安風暴處理，有三點不同。第一，危機當前，政治卻沒有退場。2014年頂新黑心油事件爆發後，馬政府迅速啟動全國清查，大量問題產品下架封存，時任衛福部長邱文達更主動請辭，承擔政治責任。反觀此次中聯油脂苯駢芘超標事件延燒多日，衛福部長石崇良原訂仍安排公開行程，直到遭在野立委質疑「本務都顧不好還忙著輔選」，才取消活動。

第二，資訊透明，不該靠地方政府催促。事件爆發初期，食藥署僅要求第一層問題油品下架，對第二層加工食品既未全面下架，也未立即公布流向名單，理由竟是「業者也是受影響者」。然而，真正承擔風險的，是早已將食品吃下肚的消費者，而不是名單尚未公開的業者。直到台北市長蔣萬安公開要求中央立即公布流向、成立查詢專區後，食藥署才公布257家受影響業者，並進一步宣布使用問題油品比重達二成以上的加工產品全面預防性下架。政策在短時間內一再修正，無論如何解釋這是專家會議決議，都難免讓人質疑，政府是在民意壓力下被動應變。

第三，監管失靈，卻急著尋找政治箭靶。邊境查驗、原料管理、風險監測、跨部會協調，本就是中央政府責無旁貸的職責。然而事件爆發後，部分執政黨人士與側翼卻將矛頭指向率先要求公開資訊、積極追查流向的蔣萬安，質疑其政治操作、意圖卸責。如此本末倒置的攻防，不僅無助於釐清真相，更讓中央監管失靈的焦點，被模糊成中央與地方互踢皮球的政治口水。

更值得警惕的是，這起事件暴露出台灣對油脂原料與製程風險管理存在制度缺口。官方初步研判，苯駢芘可能與巴西進口黃豆含水率偏高及乾燥製程熱損傷有關，並宣布研議建立油脂製程管理新SOP。外界這才驚覺原來食藥署的把關，竟未從上流的原料端及製程初期著手。

近來有人以「苯駢芘可經人體代謝，不必過度恐慌」意圖替事件降溫。然而，食品安全從來不是討論消費者吃下肚多少才會致癌，政府本該不能讓任何超過法定標準的致癌物，有機會流入市場、端上餐桌。若把焦點放在「是否立即危害健康」，就會讓真正該被追究者逃脫責任。

食安從來不是藍綠攻防的籌碼，更不是選舉操作的工具。每一次重大食安事件，人民期待看到的是一個願意承擔責任、立即公開資訊、勇於檢討制度的中央政府。執政的民進黨與其全黨打一人，想把責任賴到蔣萬安頭上，不如專心處理食安風暴。真正該下架的，不只是問題油品，更是把政治利益凌駕人民健康之上的治理心態。