影／油脂檢驗超標被質疑延遲通報 中聯：最後結果由台中市衛生局發布

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘檢驗超標，台中市政府衛生局昨天第二度前往稽查。外界質疑中聯延遲通報，衛生局表示查證中，若確有延遲通報情事，將依法重懲；中聯今天強調，吹哨者的時間軸等問題，陸續有專家者到中聯廠調查，最後結果由台中市衛生局發布。

中聯油脂台中廠房今天仍有工人，但生產線早已停工，該公司蔣姓襄理今天說明，台中市政府衛生局曾局長還有食安處副處長，昨天已經到場輔導跟稽查。也有親自進入到精油區、黃豆倉儲區、沙拉油區去做調查稽查，相關的報告已經在台中市政府衛生局，會由他們來發布。

他表示，有關調查原因報告，包括吹哨者、時間軸這個部分，陸續專家學者也都有共同做協助調查，日後的結果也是同樣會由台中市政府食安處，食藥署統一公佈。

「中聯油脂」日前提出復工改善計畫，食藥署長姜至剛表示，專家審查後認為內容「不及格」，尚未釐清汙染源，且製程改善及油槽管理等多項關鍵環節仍不夠完整，在缺失尚未改善前，不會同意該廠恢復生產。