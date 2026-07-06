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整理包／致癌沙拉油風暴擴大！看事件爆發關鍵時序 捲入廠商一次掌握

聯合新聞網／ 綜合報導
沙拉油配圖。聯合報系資料照
沙拉油配圖。聯合報系資料照

中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出致癌物苯駢芘（BaP）超標，引發外界關注。事件自4月首次檢驗、6月接獲下游業者反映異常，到複驗確認超標、主動通報主管機關，以及食藥署要求下架回收，歷經近3個月。

以下整理事件完整時間軸，一次看懂事件發展。

中聯大豆沙拉油檢出「苯駢芘超標」事件時間軸

📅4月8日－10日

中聯油脂將總計約 1,300 公噸的沙拉油，陸續出貨給福懋、福壽泰山等三家公司。

📅 4月13日

中聯送 SGS 檢驗原料及產品。

4月22日結果出爐，大豆沙拉油檢出 1.6 μg/kg，未超過法規標準（2.0 μg/kg）。

📅4月下旬

南僑集團進貨（使用上游福壽的油品作為原料）並在內部調配前進行自主檢驗，首度發現一級致癌物「苯駢芘」（BaP）數值異常超標。

📅 6月11日

中聯接獲福壽通知，下游業者南僑反映產品檢驗不合格。

📅 6月16日

中聯將4月9日出貨留樣送愛之味檢驗。

6月25日結果為 4.68 μg/kg，確認超標。

📅 6月25日

中聯再將同批留樣送 SGS 檢驗。

6月29日結果為 8.1 μg/kg，再次確認超標。

📅 6月30日

中聯主動向主管機關通報。

📅 7月1日

食藥署會同台中市食安處稽查，並依《食安法》要求中聯暫停製造大豆沙拉油。

📅 7月2日

食藥署通知地方衛生局，要求4家業者於 7月3日中午12時前 完成問題產品下架。

📅 7月3日（中午12時前）

完成問題產品下架。

📅7月4日

食藥署二度發文通知 257家第二層下游業者，要求停止使用受影響油品，並辦理預防性下架及資訊揭露。

📅 7月6日（24:00前）

使用受影響油品製成的原型油品、或含受影響大豆沙拉油20%以上的加工產品，須完成預防性下架。

含量20%以下產品免下架，但須完成自主資訊揭露，供消費者辨識。

📅 7月7日(中午12時前)

各地方衛生局完成彙整轄內業者下架及資訊揭露情形，回報食藥署。

📅 7月7日傍晚

食藥署公布第一波受影響產品名單。

中聯大豆沙拉油檢出「苯駢芘超標」事件時間軸。 圖／AI協作
中聯大豆沙拉油檢出「苯駢芘超標」事件時間軸。 圖／AI協作

食藥署公布257家業者名單及產品 需預防性下架

食藥署公布受影響業者與產品清單，共計257家業者被列入名單，相關油品與加工食品須於期限內完成預防性下架。此次事件疑涉及原料供應鏈污染風險擴大，引發食品安全警戒升級，後續追查與流向管控也同步展開。

食藥署公布257家問題油品影響業者，供消費者知悉。圖／食藥署提供
食藥署公布257家問題油品影響業者，供消費者知悉。圖／食藥署提供

食藥署公布257家問題油品影響業者，供消費者知悉。圖／食藥署提供
食藥署公布257家問題油品影響業者，供消費者知悉。圖／食藥署提供

食藥署公布257家問題油品影響業者，供消費者知悉。圖／食藥署提供
食藥署公布257家問題油品影響業者，供消費者知悉。圖／食藥署提供

食藥署公布257家問題油品影響業者，供消費者知悉。圖／食藥署提供
食藥署公布257家問題油品影響業者，供消費者知悉。圖／食藥署提供

食藥署公布257家問題油品影響業者，供消費者知悉。圖／食藥署提供
食藥署公布257家問題油品影響業者，供消費者知悉。圖／食藥署提供

食藥署公布257家問題油品影響業者，供消費者知悉。圖／食藥署提供
食藥署公布257家問題油品影響業者，供消費者知悉。圖／食藥署提供

衛福部食藥署長姜至剛表示，7日傍晚將公布第一波產品名單，收到多少資料就公布多少；若257家第二層下游業者未依規定揭露或下架相關資訊，將依《食安法》開罰3萬元至300萬元。食藥署也說明，已在7月1日要求問題油品停用，並於7月3日中午前完成第一層產品下架，第二層業者則須在7月6日午夜前完成預防性下架或資訊揭露。

外界質疑作業速度與是否「蓋牌」，姜至剛回應這次採「精準食安管理」，並依專家評估擴大預防性下架範圍，同時要求地方衛生局彙整回報後於7日中午前完成資料統整。對於餐飲業是否需要揭露，他表示業者若願意自主公開樂見其成，但重點仍在產品管理，屬於下架範圍的必須停用，未列入者則可正常使用；並強調這次作法屬「特例、例外」。

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