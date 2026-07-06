毒油食安風暴 醫師點出健康影響2關鍵：高纖蔬果可代謝

中聯油脂毒沙拉油食安風暴，引發各界關注。本身是心臟血管外科的台灣基進台北市港湖議員參選人吳欣岱以醫師與雙寶媽的身分衛教宣導，呼籲大家短期內少量接觸問題油品，可以透過高纖蔬果代謝，也呼籲民眾毋須過度恐慌。

吳欣岱說，雖苯駢芘被世界衛生組織列為第一級致癌物，但其對健康的影響取決於「劑量」與「暴露時間」。

吳說，面對短期、少量的接觸，人體本身具備代謝能力。她建議民眾，這幾天可多攝取深綠色蔬菜、芭樂、奇異果等富含纖維與抗氧化物的新鮮蔬果，藉此幫助腸胃道加速代謝，便是最好的自我保護方式。

談及毒油案的爆發過程，吳欣岱指出，中聯油脂4月初製造高達1300公噸的問題油品，換算約7萬2000桶營業用油或65萬瓶家庭號。令人心驚的是，第一道把關的自主檢驗竟然合格，導致品管機制失靈。所幸下游大廠南僑在收到油品後「多做一次原本不必做的檢驗」，發現苯駢芘數值異常偏高並反映給中聯，這才重驗確認數值高達8.1微克，超過標準值4倍多，並於上個月30日通報食藥署。