快訊

超級颱風巴威直撲太平洋小島 美氣象局預警災難「至少數周無法住人」

綠扁帽來了！美特種部隊在台駐訓 台美斷交後新高度

台積電領軍、記憶體助陣！台股開高重返47K 一度急拉逾610點

聽新聞
0:00 / 0:00

毒油食安風暴 醫師點出健康影響2關鍵：高纖蔬果可代謝

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
心臟血管外科醫師吳欣岱建議民眾，多攝取深綠色蔬菜、芭樂、奇異果等富含纖維與抗氧化物的新鮮蔬果，幫助腸胃道加速代謝。圖／AI生成
心臟血管外科醫師吳欣岱建議民眾，多攝取深綠色蔬菜、芭樂、奇異果等富含纖維與抗氧化物的新鮮蔬果，幫助腸胃道加速代謝。圖／AI生成

中聯油脂毒沙拉油食安風暴，引發各界關注。本身是心臟血管外科的台灣基進台北市港湖議員參選人吳欣岱以醫師與雙寶媽的身分衛教宣導，呼籲大家短期內少量接觸問題油品，可以透過高纖蔬果代謝，也呼籲民眾毋須過度恐慌。

吳欣岱說，雖苯駢芘被世界衛生組織列為第一級致癌物，但其對健康的影響取決於「劑量」與「暴露時間」。

吳說，面對短期、少量的接觸，人體本身具備代謝能力。她建議民眾，這幾天可多攝取深綠色蔬菜、芭樂、奇異果等富含纖維與抗氧化物的新鮮蔬果，藉此幫助腸胃道加速代謝，便是最好的自我保護方式。

談及毒油案的爆發過程，吳欣岱指出，中聯油脂4月初製造高達1300公噸的問題油品，換算約7萬2000桶營業用油或65萬瓶家庭號。令人心驚的是，第一道把關的自主檢驗竟然合格，導致品管機制失靈。所幸下游大廠南僑在收到油品後「多做一次原本不必做的檢驗」，發現苯駢芘數值異常偏高並反映給中聯，這才重驗確認數值高達8.1微克，超過標準值4倍多，並於上個月30日通報食藥署。

心臟血管外科醫師、台灣基進港湖議員參選人吳欣岱。圖／引用自吳欣岱臉書
心臟血管外科醫師、台灣基進港湖議員參選人吳欣岱。圖／引用自吳欣岱臉書

吳欣岱 中聯油脂 致癌沙拉油

延伸閱讀

蒸與烤差4800倍！大豆油驗出致癌物超標 專家點名「2來源」比吃進肚更危險

致癌沙拉油「苯駢芘」從何來？食安學者：恐來自業者進口黃豆

中聯問題油苯駢芘超標 農業部、團膳業者回應了

【重磅快評】這次是南僑擋住致癌油 下次誰來救食安？

相關新聞

毒油食安風暴 醫師點出健康影響2關鍵：高纖蔬果可代謝

中聯油脂毒沙拉油食安風暴，引發各界關注。本身是心臟血管外科的台灣基進台北市港湖議員參選人吳欣岱以醫師與雙寶媽的身分衛教宣導，呼籲大家短期內少量接觸問題油品，可以透過高纖蔬果代謝，也呼籲民眾毋須過度恐慌。

政策轉彎 石崇良：第2層油品免下架確實怪

製油大廠中聯油脂爆發食安問題，食藥署第一時間僅下架第一層油品，且未公布品項名單，遭致批評後，才宣布第二層產品、半成品均需下架。衛福部長石崇良表示，第二層油品不用下架，這確實有點怪怪的，專家會議認為應該下架，並公布相關名單。

喊話中央 蔣萬安：食安沒蓋牌空間

中聯油脂爆發毒沙拉油事件風波擴大，北市長蔣萬安昨對中央喊話，除要求立刻公布名單、成立專區，也要全面清查上游，在最短時間內釐清案情，並重建源頭管理機制。蔣強調，食安沒有蓋牌空間。

毒油風暴 雙北台中131校營養午餐中槍

中聯油脂「大豆沙拉油」致癌物苯駢芘超標，校園營養午餐也受波及，引發家長憂心。雙北和台中市昨天公布使用到問題油品的學校名單，包括北市四十二所，新北市則從日前卅二所擴大為五十所學校。台中市全面清查校園用油情況，包括台中一中等卅九所學校及一間教育機構受影響，並同步啟動專案稽查。

補強食安 食品技師公會籲設檢驗資料庫

中聯油脂大豆沙拉油驗出致癌物超標，食藥署初步研判，可能與巴西進口黃豆有關，研議要求進口黃豆需逐船檢驗，並訂定黃豆含水率百分之十二點五等管理標準。但食品技師公會建議，政府應透過完整根本原因分析，釐清問題究竟發生在原料、製程、設備或檢驗管理哪個環節，避免流於「獵巫式究責」，真正補強食安制度。

致癌油名店中鏢 食藥署明公布首波產品名單

中聯油品大豆沙拉油致癌物超標，衛福部食藥署昨公布二五七家問題油品受害業者名單，包括食品大廠味王（雲林）、桂冠（新北）、聯華食品（基隆、中壢、彰化）等，還有晶華酒店（台北）、貴族世家（新北）、好樂迪（彰化）等均名列其中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。