補強食安 食品技師公會籲設檢驗資料庫

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

中聯油脂大豆沙拉油驗出致癌物超標，食藥署初步研判，可能與巴西進口黃豆有關，研議要求進口黃豆需逐船檢驗，並訂定黃豆含水率百分之十二點五等管理標準。但食品技師公會建議，政府應透過完整根本原因分析，釐清問題究竟發生在原料、製程、設備或檢驗管理哪個環節，避免流於「獵巫式究責」，真正補強食安制度。

食品技師公會副理事長蔡承晏表示，若原料本身「苯駢芘」濃度偏高，加上後續精煉去除汙染物的程序不足，例如活性碳吸附或相關精製步驟均未能有效降低含量，確實有可能導致最終油品殘留超標。

多年來國內都使用進口黃豆，為何今年發生問題？蔡承晏認為，食品原料本來就是動態變化，受產地、氣候、季節、國際供應鏈甚至戰爭等因素影響，不可能過去沒問題，就代表未來永遠安全，政府應建立長期數據監測機制。

此外，衛福部要求特定食品業者自主檢驗，但相關報告結果均留存在各公司，並未統一上傳、整合分析，形成「各自管理、各自保存」現況。食品技師公會建議，應整合邊境查驗、進口商自主檢驗及製造端檢驗數據等資料，建立全國資料庫，才有助於提早掌握異常趨勢。

食品技師公會還呼籲，衛福部優先鎖定食用油、糖、鹽等高風險、高產量且影響民生的重要食品，推動檢驗資料上傳制度，要求檢驗報告需附上完整批號、採樣資訊及製造紀錄，配合風險分級管理及統計分析，提升食品安全的預警能力。

致癌沙拉油 黃豆 食藥署 苯駢芘

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