中聯延遲通報？中市府：若有重懲

聯合報／ 記者黃寅陳宏睿游振昇林敬家廖靜清沈能元／連線報導

中聯油脂日前通報大豆沙拉油苯駢芘自主檢驗超標，台中市政府衛生局昨第二度前往稽查。衛生局長曾梓展說，稽查初步判定與中央專家學者會議看法一致，不排除問題可能出在巴西黃豆原料；外界質疑中聯延遲通報，衛生局表示查證中，若確有延遲通報情事，將依法重懲。

「中聯油脂」日前提出復工改善計畫，食藥署姜至剛表示，專家審查後認為內容「不及格」，尚未釐清汙染源，且製程改善及油槽管理等多項關鍵環節仍不夠完整，在缺失尚未改善前，不會同意該廠恢復生產。

「中央絕對不放水。」姜至剛說，目前最大問題並非找出可能汙染源，而是要證明每一個製程節點都已建立足夠的管控機制，確保未來不會再次發生類似事件。因此，業者必須重新補強改善內容，待地方衛生局確認後，再由中央檢視是否符合復工條件。

傳出中聯油脂四月就接獲下游業者通報，六月底才通報主管單位，是否涉及隱匿？衛福部長石崇良昨回應，本周食藥署和台中市衛生局將配合檢調加強勘查，接下來將擴大檢驗。台中市政府表示，衛生單位等將檢視業者從接獲南僑通知、進行複驗到通報的整體過程，再與中央進一步討論釐清，若有延遲通報情形，將依法裁處三萬元以上、三百萬元以下罰鍰。

台中市衛生局表示，昨進廠勘查主要針對原料來源、製程流程、批號管理、檢驗紀錄及自主品管等資料進行了解，同時查看廠區相關作業環境，要求業者持續釐清可能風險並提出後續改善作為，以強化源頭管理。

曾梓展說，稽查初步判定與中央專家學者會議看法一致，不排除問題可能出在巴西黃豆原料，疑與含水量較高，或烘烤過程受到汙染有關，仍待進一步確認。

致癌沙拉油 中聯油脂 姜至剛 食藥署 台中市

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