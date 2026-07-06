政策轉彎 石崇良：第2層油品免下架確實怪

聯合報／ 記者沈能元廖靜清／台北報導
衛福部長石崇良（中）。記者余承翰／攝影
衛福部長石崇良（中）。記者余承翰／攝影

製油大廠中聯油脂爆發食安問題，食藥署第一時間僅下架第一層油品，且未公布品項名單，遭致批評後，才宣布第二層產品、半成品均需下架。衛福部長石崇良表示，第二層油品不用下架，這確實有點怪怪的，專家會議認為應該下架，並公布相關名單。

政策急轉彎，石崇良強調，「這不是誤判」，一開始食藥署引用「食品違規案件—產品下架、回收、封存、銷毀階層之處理原則」，這是一○六年專家研議訂出標準，也經「食安法」授權。

石崇良表示，發生重大食安事件，當然按照現有制度先做，依法行政，但這次問題油事件涉及範圍很廣，與以往小範圍的食安事件不同，應重新檢視相關法規，為此，食藥署上周六舉行兩場會議，擬定處理原則。

第一場與會代表為台中市衛生局、中聯油脂及食品專家，由專家審視中聯初步報告，提出改善措施，以及最新處理原則。第二場會議則由食藥署、學者專家、食品相關公協會業者參與，討論問題油製成產品、半成品，以油的原型出現，或使用占比百分之廿以上問題油等第二層油品下架事宜，最後業者願意配合下架。

食藥署長姜至剛表示，專家檢視此次問題油事件，認為應擴大檢驗「中聯油脂」相關油品，另將其他抽樣樣本全部重驗一次。此外，問題未必只發生在最後成品，可能橫跨整個製程，從原料、儲存、製油及後續檢驗等，都存在需補強之處，業者需重新盤點各製程節點，增加必要的監測與檢驗，建立更完整的風險控管機制。

此外，專家重新檢視國際文獻後發現，不同產地黃豆原料「苯駢芘」背景值可能存在很大差異。姜至剛說，若原料受潮、乾燥不完全或品質不均，加上後續製程，可能增加汙染物生成風險。因此，未來管理重點不只放在成品，將提前至原料端及製程初期，建立預警機制。

為降低食安風險，食藥署今將與中聯油脂、大統益、台糖、長輝等國內四大植物油精煉廠舉行會議，討論後續作為，姜至剛表示，會議共有兩項重點，再次向業者說明現行法規與食安管理要求，確保業者充分了解應遵循的規範。其次，分享專家會議針對此次事件提出的製程改善建議，協助業者重新檢視生產流程。

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